Siirt'in Gökçebağ belde belediyesine kayyum

SİİRT'te gözaltına alınan merkeze bağlı Gökçebağ Belde Belediye Başkanı DBP'li Serhat Çiçek görevden alınarak yerine, Siirt Vali Yardımcısı Ceyhun Dilşab atandı.

Gökçebağ Beldesi'nde 4 gün önce yürütülen bir soruşturma kapsamında gözaltına alınan DBP'li Serhat Çiçek, İçişleri Bakanlığı tarafından görevden alındı. Görevden alınan başkanın yerine Siirt Belediye Başkan Vekilliği görevini de yürütün Vali Yardımcısı Ceyhun Dilşab kayyum olarak atandı.