Siirt Havalimanı, 2 yıl aradan sonra yeniden seferlere açıldı

SİİRT Havalimanı, 2 yıl süren teknik altyapı, pist uzatma ve onarım çalışmalarının ardından bugün seferlere açıldı. İstanbul'dan kalkış yapan Türk Hava Yolları'na (THY) ait yolcu uçağı, Siirt'e törenle indi.

Siirt Havalimanı, Nisan 2017'de teknik altyapı, pist uzatma ve onarım çalışması nedeniyle uçuşlara kapatıldı. Çalışmaların ardından test uçuşları yapıldı ve havalimanı seferlere hazır hale getirildi. Havalimanına 2 yıl aradan sonra ilk yolcu uçağı bugün iniş yaptı. THY'ye ait 'TK2656' sefer sayılı yolcu uçağı, 99 yolcusuyla Siirt Havalimanı'na indi.

Havalimanının yeniden açılması nedeniyle tören düzenlendi. Törene, Siirt Valisi Ali Fuat Atik, AK Parti Siirt Milletvekili Osman Ören, Belediye Başkan Vekili Ceyhun Dilşad Taşkın, THY Genel Müdürü Bilal Ekşi ve çok sayıda davetli katıldı.

'4 BİN 700 REZERVASYON YAPILDI'

Törende konuşan THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, Siirt Havalimanı'nın yeniden açılmasıyla şu ana kadar 4 bin 700 rezervasyon yapıldığını söyledi. Ekşi, "Bugün bizler için mutlu bir gündür. İstanbul ile Siirt'i birleştirdik. Anadolu'nun bağrından çıktık, bayrak taşıyıcıyız. Dolayısı ile Anadolu'yu, İstanbul ile dünyayı buluşturmak istiyoruz. Buna gayret ediyoruz, buna gayret ederken, bu bayrağı da yere düşürmemeye çalışıyoruz. Aynı zamanda emniyetli şekilde, yolcularımızı, her zaman dünyadaki bizim saygınlığımıza yakışır bir şekilde ulaştırmak istiyoruz. Siirt'in misafirperverliğini bildiğimiz için biz de onlara bir 'hoş geldik' yapalım dedik ve biletleri 99 liradan başlattık. Şu anda 4 bin 700 rezervasyon yapıldı" dedi.

'CUMHURBAŞKANIMIZIN SÖZÜ YERE DÜŞMEDİ'

Siirt Havalimanı'na 2 yıl aradan sonra ilk yolcu uçağının iniş yapmasıyla duygulu anlar yaşayan Vali Ali Fuat Atik ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla 2 yıl önce çalışmalara başladıkların söyledi. Vali Atik, şunları dedi:

"Çok şükür geçmişte yapmış olduğumuz müzakereyi bugün uçağımızın piste inmesiyle taçlandırdık. Allah emeği geçen herkesten razı olsun. Ben bugün ayrıca bir mutluluğu yaşıyorum; Sayın Cumhurbaşkanımızın sözü yere düşmedi. 'Bu uçak buraya inecek' dedi, biz de o sözü yerine getirdik ve onun içinde ayrı bir mutluluk yaşıyoruz. Ben bu havaalanı için kavga ettim, bu kavgam bugün de bu mutlu sona ulaştık. Şu an çok duyguluyum."

Törenin ardından, THY'ye ait aynı uçak Siirt'ten yolcularını alarak İstanbul'a gitti. Havalimanında seferlerin pazartesi, çarşamba ve cumartesi günleri yapılacağı bildirildi.



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