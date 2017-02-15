Siirt battaniyesi teknoloji İle hayat buldu

SİİRT'te oturan Tahir Güzel, baba mesleği olan battaniye üretimini teknoloji ile buluştururak, daha önce günde ürettiği 10 battaniye üretim sayısını günlük 3 bine çıkardı. Güzel, "Unutulmaya, bırakılmaya yüz tutmuş bir meslekti ama ben canlandırdım. Valiliğin getirdiği dokuma makinesinde çalışma imkanı buldum ve bu makinenin bize bir gün yarayacağını tahmin etmiştim ve işime çok yaradı. Geçimimi şuan bu makine sayesinde kazanıyorum" dedi.Kent merkezindeki Cumhuriyet Caddesi'nde babadan kalma işyerini işleten 41 yaşındaki Tahir Güzel, yok olmaya yüz tutan mesleğini teknoloji sayesinde canlandırdı. Siirt'te birçok ailenin yıllar önce geçim kaynağı olan battaniyeciliğin son yıllarda yok olduğunu belirten Güzel, KOSGEB'den aldığı krediyle üretim atölyesini büyüterek, daha öncü günlük 10 adet ürettiği battaniye sayısını günlük 3 bine çıkardığını söyledi. Türkiye'nin bir çok ilinde sipariş aldıklarını anlatan Güzel, şöyle dedi:"Siirt'te daha önce bu mesleği birçok insan yapıyordu ve bunun sayesinde geçimlerini sağlıyordu. Ancak, son yıllarda bu meslek yok oldu ve bu mesleği yapan bir çok kişi farklı işler yapmaya başladı. Ben de bıraktım ancak, Siirt Valiliği bu mesleği canlandırmak için ÇATOM merkezine bir makine getirdi ve bende burada çalışmaya başladım. Daha sonra kendim bir karar alarak bu makineyi kendi iş yerime getirmeye karar verip, KOSGEB'den kredi çektim ve nakış makinesini aldım."Tahir Güzel, eşi ve 4 kişiyle birlikte çalıştığı atölyede, 'Özel' isimli ve logulu battaniye üretimi yaptığını ve Siirt battaniyesinin Türkiye'de önemli bir ürün olduğunu da ifade ederek, şöyle konuştu:"Siirt battaniyesi el dokuması olunca yok olmaya yüz tutmuştu. Unutulmaya, bırakılmaya yüz tutmuş bir meslekti ama ben canlandırdım. Valiliğin getirdiği dokuma makinesinde çalışma imkanı buldum ve bu makinenin bize bir gün yarayacağını tahmin etmiştim ve işimi çok yaradı. Geçimimi şuan bu makine sayesinde kazanıyorum. Bu makine sayesinde birçok değişik logoları yapa biliyoruz bu logoları elle yapmak mümkün değildi ve ilgi arttı şuan eşimle çalışıyorum ve hayatım değişti. Daha önce elle bir tek yazı yaza biliyorduk ancak şimdi yazı ve logolar yapabiliyoruz. Makineyi getirmeden önce dışarıda esnaflarımız vardı. Onlara el yazılı ile yazılar yazardık ancak bu sayı 5 veya 10'u geçmezdi. Çünkü, çok zahmetli bir işti. Şimdi ise makine sayesinde bu adet arttı ve yok satıyoruz."Piyasada Siirt'te dokumalı ve logo battaniyeler 30 ila 300 lira arasında değişen fiyatlar ile satışa sunuluyor.

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