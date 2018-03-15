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Sıhhiye vagonu müze oldu

İZMİR, ()- İZMİR'de 14 Mart Tıp Bayramı'nda, 1927 yılında üretilen 'Sıhhiye Vagonu', müze görünümüne kavuşturularak Basmane Garı'nda meraklıların beğenisine sunuldu. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin işbirliğinde, İzmir Tabip...

Sıhhiye vagonu müze oldu

İZMİR, ()- İZMİR'de 14 Mart Tıp Bayramı'nda, 1927 yılında üretilen 'Sıhhiye Vagonu', müze görünümüne kavuşturularak Basmane Garı'nda meraklıların beğenisine sunuldu.
İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin işbirliğinde, İzmir Tabip Odası öncülüğünde ve İzmir Sağlık Müdürlüğü, Ege Üniversitesi, Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi ve İzmir Ekonomi Üniversitesi'nin desteğiyle 'Sağlık Tarihi Sergisi' açıldı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu'nun eşi Dr. Türkegül Kocaoğlu'nun ev sahipliğinde TCDD Basmane Tren Garı'nda açılan sergideki eserler, ilgi gördü. Sergide 1927 yılında üretilen 'Sıhhiye Vagonu' da müze görünümüne kavuşturularak meraklıların beğenisine sunuldu.  Vagon Müze'nin 21 Mart'a kadar gezilebileceği bildirildi.
'İNSANLARIN ACISINI AZALTIYORUZ'
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu'nun eşi Dr. Türkegül Kocaoğlu, "Hekimlik mesleğinin ne kadar zor olduğunu biliyorum. Ama ben, kendimi şanslı hissediyorum. Bizler insanı yaşatmaya ve acısını azaltmaya çalışırız. Hekimlik bir yaşam tarzıdır. İyi bir hekim olmak için ilk önce iyi insan olmak gerek. Bizim zamanımızda hekimlik yapmak daha kolaydı. Performans sistemi yoktu ve hastalarımıza istediğimiz kadar zaman ayırırdık" diye konuştu.
DOKTOR VAGONU
Sağlık hizmetlerinin yaygınlaşması, hastanelerin çoğalmasıyla birlikte bir dönem kullanılan ve halk arasında 'Doktor vagonları' olarak bilinen sıhhiye vagonları devre dışı kaldı. İçinde ameliyathane, eczane, muayenehane, yatakhane ve mutfak bölümleri olan, doktor, hemşire ve hasta bakıcıların görev yaptığı özel donanımlı vagonlarda kasaba ve köylerden gelen hastalar muayene edilir, ilaçları verilir ve gerekirse ameliyatları yapılırdı. TCDD 3. Bölge Müdürlüğü tarafından Uşak'ta kaderine terk edilen doktor vagonu ise Alsancak Garı'na çekilerek bakıma alındı ve yoğun bir çalışmayla aslına uygun olarak onarıldı. 

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