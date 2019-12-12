Sign of the City Awards 2019 sahiplerini buldu

Şehirlere yaşam değeri katan, geliştiren, değiştiren projelerin ödüllendirildiği ‘Sign of the City Awards 2019’ görkemli bir törenle gerçekleştirildi. Hürriyet Gazetesi'nin öncülüğünde, 6 yıl önce gayrimenkul ve inşaat sektörünü teşvik etmek üzere yola çıkan ve bu süre içerisinde Türkiye'nin en prestijli gayrimenkul platformu olarak kabul edilen; Sign of the City Awards töreni Beşiktaş Swissotel The Bosphorus’da gerçekleşti.





ALANINDA UZMAN JÜRİ ÜYELERİ TARAFINDAN BELİRLENDİ





En İyi Konut Projeleri, En İyi Ticari Projeler, En İyi Hizmet Yapıları, Kent, Mimarlık ve Etkileşim, İletişim ve Yönetim başlıklı 5 ana kategori altında tamamlanan ve devam eden projelerde kazananlar, Türkiye’nin kendi alanlarında seçkin isimlerinden oluşan jürisi tarafından belirlendi.





ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKAN YARDIMCISI FATMA VARANK: GAYRİMENKUL SEKTÖRÜ HAYAL KURMAKLA BAŞLAR





Törenin açılış konuşmasını yapan Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Fatma Varank, sözlerine ödül töreninin inşaat ve gayrimenkul sektörüne heyecan, enerji ve motivasyon katacağını düşündüğünü dile getirerek başladı. Demirören Medya Grubu olmak üzere organizasyonda emeği geçen herkese ayrı ayrı teşekkür eden Varank, “Şehirler her şeyden önce birer mekandır. Şehircilik ise mekanların düzenli, sağlıklı, kimlikli bir yaşam haline getirilmesi için ortaya konulan gayrettir. Bu gayret hayal kurmakla başlar. Her düşünce hayallerle birlikte şehre işlenir. Kimliğimizi, kültürümüzü hayat biçimimizi şehirlere yansıtarak hayallerimizi gerçeğe dönüştürüyorsunuz. Bu vesile ile ödüle layık görülen tüm projeleri ve firmalarımızı tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum” şeklinde konuştu.





DEMİRÖREN MEDYA GAZETELERDEN SORUMLU TİCARİ GRUP BAŞKANI EMRAH KURTOĞLU: KATILIMCILARIMIZA ULUSLARARASI BİR ORTAMDA TANITIM İMKANI SUNDUK





Demirören Medya Gazetelerden Sorumlu Ticari Grup Başkanı Emrah Kurtoğlu ise yaptığı konuşmada, yarışmanın sektör içindeki önemine dikkat çekerek, “Şehirlerin çehresi günden güne değişiyor. Bu noktada Hürriyet Gazetesi önderliğinde bu yıl altıncısını gerçekleştirdiğimiz Sign of the City Ödülleri ve benzeri girişimlerin önemi çok büyük. Hepinizin bildiği gibi 2019 yılı itibariyle bulunduğumuz coğrafyanın koşulları ve küresel ekonomideki belirsizlikler pek çok sektörde olduğu gibi gayrimenkul sektöründeki ticari faaliyetlerde de yavaşlamaya neden oldu. İnşaat sektörünün Türk ekonomisindeki kritik önemi nedeniyle bu yavaşlamadan tüm sektörler etkilendi. Bu yıl Alkaş tarafından düzenlenen RE360 Gayrimenkul Buluşması ile güçlerimizi birleştirdik. Böylelikle Sign of the City katılımcılarına bir ödülden öte uluslararası bir ortamda kendilerini tanıtma olanağı sunduk” dedi.





JLL YÖNETİM KURULU BAŞKANI AVİ ALKAŞ: BAŞARININ ÖDÜLLENDİRİLMESİ KADAR GÜZEL BİR ŞEY OLAMAZ





Heyecan ve sevinci bir arada yaşadıklarını dile getiren Alkaş JLL Yönetim Kurulu Başkanı Avi Alkaş, “Altı senedir sürdürdüğümüz Hürriyet Sign of the City Jürisi’nin devamının sağlandığını görmek ve bu devamlılığın geleceğe de taşınacağının umudunu bulmak çok keyif verici. Bu ödüller, sektörümüzün başarılı örneklerini, sektöre yön veren farklı uygulamalarını vurguladığı için çok önemsediğimiz bir çabanın sonucunda ortaya çıkan ödüllerdir. Dolayısıyla başarının ödüllendirilmesi kadar güzel bir şey olamaz” dedi.





KENT TASARIMCISI PROF. DR. GÜZİN KONUK: SIGN OF THE CITY SEKTÖRÜN BULUŞTUĞU TEK PLATFORM





Bu yıl altıncısı düzenlenen ödül töreninin sektörün buluştuğu en güzel ve tek platform olduğunun altını çizen Kent Tasarımcısı Prof. Dr. Güzin Konuk, “Gayrimenkulle ilişkili bütün kentsel projelerin yarıştığı, değere konduğu güzel bir ortam” dedi. Jüri eş başkanı Prof Dr. Suha Özkan ya da World Architecture Community Kurucu Başkanı ise “Bizler insan çevresinin güzelleşmesinin gayrimenkul aracılığıyla olacağını düşünüyoruz. Özellikle kentlerde yer alan bir grubuz. Dolayısıyla çevrenin güzelleşmesi, oradaki mimarlığın iyi kullanılmasıyla olabiliyor. Gayrimenkule yapılacak her türlü değerlendirme yüceltme güzelleştirme bu ödülün bir parçasıdır” şeklinde konuştu.





AVRUPA KONUTLARI SATIŞ KOORDİNATÖRÜ VAROL TEZMEN: SEKTÖRÜ DESTEKLEYEN VE TEŞVİK EDEN BİR TÖREN





Sign of the City ödüllerinin sektöre katkısının çok önemli bir rolü olduğunu söyleyen Avrupa Konutları Satış ve Pazarlama Koordinatörü Varol Tezmen ise “Türkiye’nin son 10 yılında çok ciddi ve güzel projeler üretildi. Bu projelerin desteklenmesi açısından bu ödül töreni çok önemli. Bu tören Türkiye’de ilk defa yapılan bir tören. O yüzden sektörü destekleyici ve teşvik edici bir unsur olarak ortaya çıktı. Sektör olarak devamının gelmesini de istiyoruz” dedi.





E=MC2 ‘YE BÜYÜK ÖDÜL





Birbirinden seçkin projelerin katıldığı yarışmaya kurucu başkanlığını Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı'nın yaptığı Türkiye Temel Bilimler Araştırma Vakfı, kurulmasında son aşamalara gelinen Temel Bilimler Üniversitesi E=MC2 formülünden esinlenerek hazırlanan mimari projesi ile katıldı. Vakıf, aylardır süren titiz çalışmalar ve uzun süreçler sonunda sektörün en prestijli yarışması olan Sign of the City Awards ‘ta En İyi Endüstriyel / Lojistik Yapı– Devam Eden Projeler kategorisinde ödül kazandı. Vakfın kurucu başkanı olan ve halen Mütevelli Heyeti başkanlığı görevini sürdüren Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı “Bu proje öncelikle bir sosyal sorumluluk projesidir. Türkiye Temel Bilimler Araştırma Vakfımız bilgi geliştirmek uğruna Temel Bilimler alanında spesifik bir üniversite kuruyor. Tüm mütevelli heyetimiz adına teşekkür ediyorum” dedi.





“HÜRRİYET AİLESİ’NE TEŞEKKÜRLER”





Sektörün bu bunalımlı döneminde böyle bir yarışma yapıldığı için, sektöre artı değer katıldığını söyleyen Ankara Ticaret Odası Yönetim Kurulu Üyesi ve aynı zamanda Sign of the City Jüri Üyesi Nuh Acar, “Gerek proje yapanlar gerek inşaat üretenler için yeni bir heyecan ve yeni bir güzellik olduğunu düşünüyorum. O yüzden Hürriyet Ailesi’ne bu etkinliğinden dolayı teşekkür ediyoruz” dedi.





SotCA 2019 Kazananlar





• En iyi Konut Projeleri Kategorisi





En İyi Konut – Tamamlanmış Projeler





3S Firuze Konakları- 3s Kale Gayrimenkul Geliştirme Ve Yatırım A.Ş. – Ergün Mimarlık Ltd. Şti





Ödül Veren: KONUTDER Başkanı Altan Elmas





En İyi Konut – Devam Eden Projeler





Mesa Orman-Mesa Mesken San. A.Ş. - İki Design





Ödül Veren: KONUTDER Başkanı Altan Elmas





En İyi Müstakil Konut-Tamamlanmış Projeler





Kendo Kemer Evleri Sitesi- Kendo Gayrimenkul Geliştirme Ve Tic. A.Ş. – Boran Ekinci Mimarlık





Ödül Veren: EY Türkiye Kurumsal Finansman Bölüm Başkanı Özge Gürsoy





En İyi Müstakil Konut-Devam Eden Projeler





ID Bodrum-Öztek Yapı A.Ş.





Ödül Veren: İstanbul Ticaret Odası Yönetim Kurulu Üyesi Yakup Köç





En İyi Rezidans-Tamamlanmış Projeler





Modda Bayraklı- Ontan Müh. Mim. İnşaat San. Ve Tic. A.Ş. – Kaan Dinkçi





Ödül Veren: İzmir Ticaret Odası Emlak Komite Başkanı Neşet Birlik





En İyi Rezidans-Devam Eden Projeler





Antwell - Ant Yapı Sanayi Ve Ticaret A.Ş.-Yeni Mimari Mustafa Kaan Özdoğan





Ödül Veren: Ankara Ticaret Odası Yönetim Kurulu Üyesi Nuh Acar





• En İyi Ticari Projeler Kategorisi





En İyi Ofis – Devam Eden Projeler





Digitech Ofis Binası- DIGITECH LTD.-Burak Türsoy Mimarlık





Ödül Veren: Demirören Medya Gazetelerden Sorumlu Ticari Grup Başkanı Emrah Kurtoğlu





En İyi AVM– Tamamlanmış Projeler





M1 Adana - Metro Properties & Fiba Commercial Properties - L35





Ödül Veren: Alkaş Gayrimenkul & JLL Ülke Başkanı Avi Alkaş





En İyi Endüstriyel / Lojistik Yapı– Tamamlanmış Projeler (2 Ödül)





Reysas GYO Orhanlı 6- Reysaş GYO – Küp Proje Mimarlık Danışmanlık İnş. San. Ve Tic. Ltd. Şti.





Metgin Lojistik Binası-Metgin Ltd. – Ahmet Akbil, Burak Türsoy





Ödül Veren: Demirören Medya Gazetelerden Sorumlu Ticari Grup Başkanı Emrah Kurtoğlu





En İyi Endüstriyel / Lojistik Yapı– Devam Eden Projeler (2 Ödül)





İstim Tuzla – Kadimyapı Betacons Adi Ortaklığı-Mostaryapı İnşaat Sanayi ve Ticaret Lmt. Şirketi





Star Of Bosphorus Data Center - Star Of Bosphorus Bilgi Tekn. San. Ve Tic. A.Ş. , Çelik İnşaat Ve İnş. Malz. San. Ve Tic. Ltd.Şti. – Civaoğlu Mimarlık Müh. İnş. San. Ve Tic. Ltd.Şti.





Ödül Veren: Hürriyet Yazarı Sedat Ergin





• En İyi Hizmet Yapıları Kategorisi





En İyi Eğitim Binası / Kampüsü– Tamamlanmış Projeler





T.C. Şırnak Üniversitesi Yerleşkesi- T.C. Şırnak Üniversitesi TOKİ /Öz Aras&Girişimciler&Didoray İş Ortaklığı - TH ve İdil Mimarlık Şehircilik LTD. Şti.





Ödül Veren: GYODER Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Feyzullah Yetgin





En İyi Eğitim Binası / Kampüsü– Devam Eden Projeler





En İyi Eğitim Binası / Kampüsü– Devam Eden Projeler





Türkiye Temel Bilimler Araştırma Vakfı Üniversitesi - Türkiye Temel Bilimler Araştırma Vakfı - San. Ve Tic. Ltd. Şti. Mana Tasarım - Mevlüt Öztürk/ Su Dizayn - Birsu Altınışık - Tolga Altınışık





Ödül Veren: İNDER Başkanı Nazmi Durbakayım





En İyi Sosyo Kültürel Yapı– Tamamlanmış Projeler





Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Sanat Merkezi-Gaziantep Büyükşehir Belediyesi- Mimar Erden Güven-Eg Mimarlık Planlama ve Kentsel Tasarım





Ödül Veren: Hürriyet Yayın Direktörü Emre Oral





En İyi Sosyo Kültürel Yapı– Devam Eden Projeler





Darulaceze Başkanlığı Sosyal Ve Kültürel Tesis Projesi- T.C. Darülaceze Başkanlığı- Tage Mimarlık Evren Şerbetçi Kaya





Ödül Veren: Türkiye Serbest Mimarlar Derneği Başkanı Önder Kaya





En İyi Turizm Hizmet Yapıları– Tamamlanmış Projeler





Hışva Han Restorasyonu Restoran Ve Otel- Gaziantep Büyükşehir Belediyesi-Metin Keskin Mimarlık Kutay Mühendislik Müteahhitlik İnş. San. Ve Tic. Ltd. Şti.





Ödül Veren: Türkiye Serbest Mimarlar Derneği Başkanı Önder Kaya





• Kent ve Mimarlık Kategorisi





En İyi Mimari Tasarım (Özel Sektör) – Tamamlanmış Projeler





İyzico- Çamlıca İnşaat-Alataş Architecture And Consulting Ahmet Alataş





Ödül Veren: Jüri Eş Başkanı Güzin Konuk





En İyi Mimari Tasarım (Özel Sektör) – Devam Eden Projeler





Sinpaş Finans Şehir-Sinpaş GYO –TECE Mimarlık ve Danışmanlık Ltd. Şti.





Ödül Veren: Jüri Eş Başkanı Güzin Konuk





Genç Mimar Teşvik– Tamamlanmış Projeler





Karacabey Ziraat Odası Başkanlığı Yeni Hizmet Binası – D 211 Mimarlık – Ömer Ülker





Ödül Veren: Jüri Eş Başkanı Güzin Konuk





Genç Mimar Teşvik– Devam Eden Projeler





Mardin Camii – Gizem Yazıcı





Ödül Veren: World Architecture Community Kurucu Başkanı Prof. Dr. Suha Özkan





En İyi Kentsel Tasarım– Devam Eden Projeler





Portakal Vadisi Rekreasyon Alanı-İzmir Büyükşehir Belediyesi – Ocado Mimarlık Solida Peyzaj Mimarlığı Ata Peyzaj Mimarlığı





Ödül Veren: World Architecture Community Kurucu Başkanı Prof. Dr. Suha Özkan





En İyi Kentsel Dönüşüm– Devam Eden Projeler





Sur Yapı Antalya – Sur Yapı Endüstri San. Ve Tic. A.Ş. – BFTA Mimarlık Özer Ürger Mimarlık





Ödül Veren: World Architecture Community Kurucu Başkanı Prof. Dr. Suha Özkan





En İyi Kültürel Mirası Koruma ve Yaşatma Projesi (3 Ödül)





Tarihi Kemeraltı'nın Yeniden Keşfi-TARKEM





Ödül Veren: World Architecture Community Kurucu Başkanı Prof. Dr. Suha Özkan





Tarihi Eski Belediye Binasının Ve Çevresinin Turizme Kazandırılması-Talas Belediyesi- Sinan Restorasyon Rehabilitasyon Mimarlık





Suyabatmaz Meslek Edindirme Kursu- Gaziantep Büyükşehir Belediyesi- Açıkkol Mimarlık - Yüksel Restorasyon Yapı Taah. Ve Tic.Ltd. Şti.





Ödül Veren: Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Fatma Varank





En Yeşil Bina– Tamamlanmış Projeler





Ankara Etimesgut Cezeri Yeşil Teknoloji Mesleki Teknik Anadolu Lisesi - Milli Eğitim Bakanlığı- Ömer Hasançebi - Hasançebi Mühendislik Ekodenge A.Ş.





Ödül Veren: Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Fatma Varank





• Etkileşim, İletişim ve Yönetim Kategorileri





En İyi Pazarlama Kampanyası– Devam Eden Projeler





Nef Reserve Kandilli - Nef Gayrimenkul-Emre Arolat





Ödül Veren: Mipim (ReedMidem) Gayrimenkul Bölümü, Strateji ve İş Geliştirme Direktörü Sara Rozenfarb





En İyi Sosyal Sorumluluk Projesi





Aklım Fikrim Çanakkale- Kale Grubu-Türkiye Bilişim Vakfı, Novusens Akıllı Şehirler Enstitüsü





Ödül Veren: Jüri Eş Başkanları Prof. Dr. Güzin Konuk ve Prof. Dr. Suha Özkan





Yılın Fark Yaratanı





Kale Grubu adına Zeynep Bodur Okyay-Kale Grubu





Ödül Veren: Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Fatma Varank&Jüri Eş Başkanları Prof. Dr. Güzin Konuk ve Prof. Dr. Suha Özkan