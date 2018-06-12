Sığınmacı Afgan çocuğa ilik, TÜRKÖK'ten bulundu

Yaprak KOÇER/SAMSUN, () - TRABZON'da yaşayan, Afganistan uyruklu, sığınmacı çiftin oğlu Abdul Sultan Amanı'ya (2), talasemi majör hastalığı teşhisi koyulunca ilik nakli yapılmasına karar verildi. Anne- baba ile kardeşinin iliği küçük çocuğa uymayınca ailenin Türkiye'de akrabası olmadığı için doktorlar, çareyi Türkiye Kök Hücre Koordinasyon Merkezi'ne (TÜRKÖK) başvurmakta buldu. Gönüllü Türk bağışçıdan alının ilik, Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi'nde Afgan çocuğa nakledildi. Uygun iliğin bulunması, hem aileyi hem doktorları mutlu etti.

Trabzon'da yaşayan, Afganistan uyruklu sığınmacı Hasip Ullah ile Bibi Gol'un ikinci çocuğu Abdul Sultan Amanı'ya, 1 yıl önce talasemi majör hastalığı teşhisi koyuldu. Çift, çocuklarını tedavi için 6 ay önce Trabzon'dan Samsun'daki OMÜ Tıp Fakültesi Hastanesi'ne getirdi. Hastanenin Çocuk Hematoloji Bölümü'nde uygulanan tedavinin ardından küçük çocuğa ilik nakli yapılmasına karar verildi; ancak anne- baba ile kardeşinin iliği, Abdul Sultan Amanı'ya uymadı. Sığınmacı çiftin Türkiye'de akrabası olmaması nedeniyle doktorlar, uygun iliğin bulunması için TÜRKÖK'e başvurdu. TÜRKÖK üzerinden bulunan gönüllü Türk bağışçının dokusunun, Afgan Abdul Sultan Amanı ile uyum sağladığı saptandı. Bunun üzerine gönüllü bağışçıdan alınan ilik, OMÜ Tıp Fakültesi Hastanesi'nde 1 ay önce yapılan ameliyatla küçük çocuğa nakledildi. İlik, çocuğa uydu ve tedaviden olumlu sonuç alındı.

Afgan çift ile doktorlar da küçük çocuğun sağlığına kavuşması dolayısıyla büyük mutluluk yaşadı.

'TÜRKİYE'DEN ALLAH RAZI OLSUN'

Hasip Ullah, oğlu sağlığına kavuştuğu için çok mutlu olduklarını belirterek, "Türkiye devletine çok teşekkür ederim. Hasta çocuğumu hastaneye getiriyoruz, devlet ilaç veriyor. Bizim için çok iyi. Canan hoca da oğlum için çok dikkat etti. Türkiye'den Allah razı olsun" dedi.

OMÜ Tıp Fakültesi Çocuk Hastanesi Çocuk Kemik İliği Nakli Ünitesi Koordinatörü Prof. Dr. Canan Albayrak ise aile içinde uygun ilik bulunamayınca, ailenin de Türkiye'de yakını olmadığı için kemik iliği nakli bekleyen hastalar ve çok sayıda gönüllü vericiye ait doku grubu bilgilerinin depolandığı sistem olan TÜRKÖK'e başvurduklarını söyledi. Prof. Dr. Albayrak, "Türk vatandaşı olan ve gönüllü bağışçı olan bir vatandaşımızın iliği hastamızla uyum sağladı. Bunun üzerine uygun ilik buraya getirildi ve nakil işlemini 1 ay önce gerçekleştirdik. 1 ayın sonunda ilik tuttu ve çalışır durumda. Hastamızın kontrollerine devam edeceğiz. En kısa sürede tamamen sağlığına kavuşacak" diye konuştu.

TÜRKÖK NEDİR?

TÜRKÖK, Sağlık Bakanlığı’nın kemik iliği nakli bekleyen hastalar ve çok sayıda gönüllü vericiye ait doku grubu antijeni bilgilerinin depolandığı Kemik İliği Bankasının (KİB) kurulması ve kemik iliği nakli ile ilgili merkezler arasında koordinasyonun sağlanması için oluşturduğu Türkkiye Kök Hücre Koordinasyon Merkezi’nin kısa adıdır.

Bu merkeze, gönüllü kemik iliği veya periferik kök hücre bağışçılarının kazanılması Türk Kızılayı tarafından sağlanmaktadır. Kök Hücre Bağışçısı Kazanımı çalışmaları 'Ulusal Kan ve Kan Ürünleri Rehberi' çerçevesinde gerçekleşmektedir.

Türk Kızılayı, 'Kök Hücre Bağışçısı Kazanımı' görevine, bünyesindeki bölge kan merkezlerinde kurduğu 12 gönüllü verici merkezi ile hazırlık çalışmalarını tamamlamasının ardından 13 Ağustos 2014 tarihinde aktif olarak başlamıştır.



FOTOĞRAFLI