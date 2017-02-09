Sigarayı bırakma yürüyüşüne katılanlara beyaz atkı dağıtıldı

Turgay İPEK/ERZURUM, () - ERZURUM'da yoğun kar yağışı altında düzenlenen, '9 Şubat Dünya Sigarayı Bırakma Günü'ne katılanlara, Halk Sağlığı Müdürlüğü tarafından beyaz atkı dağıtıldı.

Halk Sağlığı Müdürlüğü tarafından düzenlenen, kurum ve kuruluşların da destek verdiği yürüyüş için katılımcılar saat 11.00'da merkez Yakutiye İlçesindeki Yakutiye Kent Meydanı'nda toplantı. Yoğun kar yağışı altında bekleyenler kısa sürede kardan adama döndü. Bazıları ise ıslanmamak için dağıtılan dövizleri başlarına tuttu. Siyah poşetler içerisinde meydana getirilen atkılar dağıtıldı. Yürüyüşe katılanlar kar ve soğuktan korunmak için atkılara hücum etti.

Yakutiye Kent Meydanında başlayan ve Yoncalık Semti'ndeki bir kıraathanede sona eren yürüyüşü Vali Yardımcısı Ayhan Terzi, İl Sağlık Müdürü Serhat Vançelik, Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreteri Fazlı Erdoğan ve Halk Sağlığı Müdürü Mahmut Uçar ile birlikte kalabalık bir grup katıldı. Yürüyüşe katılan sağlık ekipleri, halka kırmızı karanfil ve sigarının zararlarını anlatan broşürler dağıttı.

Yürüyüş sonrası bir açıklama yapan Halk Sağlığı Müdürü Mahmut Uçar, Erzurum'da 2016 yılı içerisinde sigara bırakma polikliniğine başvuran 2530 kişiden 210'unun sigarayı bıraktığını söyledi. Uçar, "Dünya genelinde tütün kullanımına bağlı hastalıklar nedeniyle yılda 6 milyon kişi ölmekte. Ülkemizde bu sayı 100 bin kişidir. Tüm ölümlerin yüzde 23'ü tütüne bağlı hastalıklar sebebiyle olmaktadır" dedi

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