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Sigara yasağına uymayanlara 240 milyon 894 bin 677 lira ceza kesildi

MEDYA takip kurumu Ajans Press, sigara yasağına uymayanlara kesilen ceza istatistiklerini inceledi. Ajans Press’in Sağlık Bakanlığı verilerinin yanı sıra medya yansımalarından derlediği bilgilere göre, sigara yasağına uymayan işletmelere...

Sigara yasağına uymayanlara 240 milyon 894 bin 677 lira ceza kesildi
MEDYA takip kurumu Ajans Press, sigara yasağına uymayanlara kesilen ceza istatistiklerini inceledi. Ajans Press’in Sağlık Bakanlığı verilerinin yanı sıra medya yansımalarından derlediği bilgilere göre, sigara yasağına uymayan işletmelere son 9 yılda toplam 240 milyon 894 bin 677 lira ceza kesildiği, toplamda 19 milyon 73 bin 944 kere denetim yapıldığı tespit edildi.

Tütün kontrolü çalışmaları kapsamında kesilen bu cezaların 19 milyon 73 bin 944 kere yapılan denetimlerde gerçekleştiği saptandı. Sigara yasağının etkin bir şeklinde kontrolünün sağlanması için, ülke genelinde sağlık, emniyet, milli eğitim, belediye gibi kamu ve kuruluşlarından bin 500 denetim ekibinin yürüttüğü belirlendi.

ÇAPRAZ DENETİMLE İHLAL TESPİTİ 9 KAT ARTTI

Ajans Press ve PRNet’in konuyla ilgili medyada gerçekleştirdiği araştırmada sigara konulu haberlerin medyada geniş yansıma bulduğu görüldü. 2017-2018 yıllarını kapsayan medya incelemesinde, sigara konulu 112 bin 894 haberin yazılı basına yansıdığı tespit edildi. Medyaya yansıyan haberler incelendiğinde ise sigaranın en çok zam ve sağlık haberleriyle konuşulduğu görüldü. En dikkat çekici başlık ise her yıl yaklaşık 7 milyon kişinin sigara ve sigaraya bağlı nedenlerden dolayı hayatını kaybettiği bilgisi oldu.

İLLER ARASI ÇAPRAZ DENETİM YAPILDI

Kapalı alanlarda sigara içilmesine yönelik çalışmalar yıllar içinde artış gösterirken, 2016 yılında pilot olarak başlatılan iller arası çapraz denetim modeline geçildiği görüldü. Çapraz denetim, personelin yaşadığı il dışında başka bir ilde faaliyetlerini yürütmesi olarak açıklanırken, bu denetim modeli sayesinde yaklaşık 9 kat daha fazla ihlal tespiti yapıldığı belirlendi. 2016 yılından itibaren 5 periyot şeklindeki 25 ilde yapılan çapraz uygulamada da toplam 47 bin 403 denetim gerçekleştiği saptandı. Bunun yanı sıra, “ALO 184” Sağlık Bakanlığı İletişim Merkezi ve Yeşil Dedektör mobil uygulaması üzerinden gelen ihbarlara yönelik denetimlerin de devam ettiği belirlendi. Öte yandan Tobacco Atlas verilerine göre, dünya genelinde her yıl yaklaşık 5.7 trilyon sigaranın tüketildiği belirlendi. Bu rakam gün bazına indirgendiğinde ise 16.5 milyar sigaraya denk geliyor.

(FOTOĞRAFLI)

 

 

 

 

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