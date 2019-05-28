Sigara fabrikasındaki patlamada ölen işçi toprağa verildi

İZMİR'in Tire ilçesinde, çalıştığı sigara fabrikasındaki buhar kazanının patlamasıyla yaşamını yitiren Mustafa Ulaşır (45), gözyaşlarıyla toprağa verildi.Tire Organize Sanayi Bölgesi'ndeki sigara fabrikasında, dün saat 09.00 sıralarında meydana gelen olayda, buhar kazanı büyük bir gürültüyle patladı. Kazanın yakınında bulunan işçilerden evli ve 2 çocuk babası Mustafa Ulaşır yaşamını yitirirken, Sercan Özaşçı (39), yaralandı. Savcılık tarafından olayla ilgili soruşturma başlatılırken, iş güvenliği uzmanları tarafından yapılan incelemenin ardından hazırlanacak raporun beklendiği öğrenildi.Patlamada yaşamını yitiren işçi Mustafa Ulaşır'a, İzmir Adli Tıp Kurumu'nda otopsi yapıldı. Otopsinin ardından bugün yakınları tarafından alınan Ulaşır'ın cenazesi, ikindide Tire Mehmet Akif Camisi'ne getirildi. Burada düzenlenen cenaze namazına CHP Tire İlçe Başkanı İsmail Güleç, Ulaşır'ın mesai arkadaşları, ailesi ve yakınları katıldı. Kılınan namazın ardından Ulaşır'ın cenazesi Tire İlçe Mezarlığı'nda toprağa verildi.Aynı olayda yaralanan Sercan Özaşçı ise Tire Devlet Hastanesi'ndeki tedavisinin ardından taburcu edildi.

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