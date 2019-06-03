Sığacık pazar yeri ev yapımı ürünlerin adresi oldu

İZMİR'in Seferihisar ilçesinde pazar günleri Sığacık Kaleiçi mevkisindeki dar sokaklarda kurulan Sığacık pazar yerinde kadınlar ev yapımı mantı, gözleme, tatlı ve börek yapıp satarak aile bütçesine katkı koyuyor. Tazelik ve lezzet arayanların uğrak yeri olan pazarda 80 yaşında 'babaanne turşusu' satan da var, el yapımı sabun da.

Türkiye'nin en gözde pazar yerlerinden biri olan Sığacık'a, Ramazan Bayramı tatili nedeniyle Seferihisar'a gelen tatilciler ilgi gösteriyor. Sadece Seferihisar'da üretilen ürünlerin satıldığı pazarda ev yapımı mantı, gözleme, salça, baklava, börek ve turşu gibi yiyecekler başta olmak üzere, meyve ve sebzeler, hediyelik eşyalar ve giysiler de beğeniye sunuldu. Yaklaşık 10 yıl önce açılan pazarda ilk günden beri satış yaptığını anlatan Mehtap Ermiş, evinin önündeki tezgahında aile ekonomisine katkı sağlıyor. Her hafta saat 05.00'te kalkıp ürünlerin hazırlığına başladığını belirten Ermiş, "Sabaha kadar hazırladığım ürünleri kapının önünde taze taze satıyorum. Kabak çiçeği, lahana, sarma, börek ve mercimekli köfte satıyorum. Bu yıl ilgi tam istediğim gibi değil. Geçen seneyle kıyaslayınca müşteri daha az. Sezonun tam açılmasını bekliyoruz. Ramazan ayının ardından müşteri sayısı umarım artar. Geçimimizin önemli bölümünü buradan elde ettiğimiz gelirle sağlıyoruz. Akmasa da damlıyor" dedi.

ANA KIZ YAPIP, SATIYORLAR

Pazarın en yaşlı esnafından Şenay Uzun (70) da kızıyla birlikte açtığı tezgahında gün boyu müşterilerini ağırlıyor. Gülen yüzü ve sevimli haliyle ziyaretçilerin en sevdiği esnaftan biri olan Uzun, zeytinyağlı dolma, mercimekli köfte, tatlı, sigara böreği ve kurabiye sattığını söyleyerek, "Saat 05.00'te kalkıp kendim hazırlıyorum. Tunç Başkan'dan (Soyer) Allah razı olsun. Bu pazar onun sayesinde açıldı. Açıldığından beri biz de buradayız" diye konuştu.

Şenay Uzun'un kızı Elmas Çetin de pazarın hem geçimlerine katkı sağladığını hem de halk arasındaki sosyal dayanışmayı artırdığını belirterek şunları söyledi:

"Bu pazar açılmadan önce adli sicil kaydımız alındı. Tezgah benim üzerime kayıtlı olduğu için hijyen kursuna gittim. Sağlık raporu ve ikametgahımızı aldılar. Annem de bana burada yardım ediyor. Sığacık pazarı bize ekmek kapısı oldu. Malzemeleri aldığımız esnaf da biz de kazanıyoruz. 10 yıldır burada deneyim kazandığımız için bayramda ne kadar ürün satabileceğimizi ya da mevsimine göre hangi ürünlere talep olacağını tahmin ediyoruz. Tezgahın tamamına yakını gün sonunda bitiyor. Kalanları da dar gelirli ailelerle paylaşıyoruz. Pazardaki herkes birbirini tanır."

BABAANNE TURŞUSU

Ürünlerin hepsinin el emeği olduğunu vurgulayan Nurhan Demir, ilginin ilk zamanlara göre biraz daha düşük olduğunu dile getirerek bayramdan sonra artış beklediklerini anlattı. Börek, keşkek, tarhana, kurabiye ve haşhaşlı açma satan Demir, ürünlerinin tazeliğiyle övündü.

Turşucu Gülnigar Efeer (80) de Sığacık'ın yerlilerinden olduğunu belirterek şöyle konuştu:

"Hayatım boyunca Sığacık'ta çalıştım çabaladım, çocuklarımı evlendirdim. Torunlarım oldu. Hayatım boyunca turşu kurdum. Çok sevilip, beğeniliyor. İsmi de 'babaanne turşusu'. Kavanozu 15 liraya satıyorum. Şişeyi 3,5 liraya alıyorum. Salatalık 4 lira. Bazen hepsini satıyorum bazen yarısını. Ne kalırsa bana kâr oluyor."

KOKULU SABUN SATIYOR

Pazar yerinde sattığı sabunlarla sokağın kokusunu değiştiren Bahtiyar Yakarışık, en çok sümbül ve portakal çiçeği kokulu sabunların tercih edildiğini belirterek, şöyle dedi:

"Her pazar burdayım. Kalıplayarak sabunları bu hale getiriyoruz. Haftada 100 sepet hazırlıyoruz. Fiyatları 15 liradan başlıyor 80 liraya kadar çıkıyor. Sabunları renklendirip, kokulandırıp bu sekilde dizayn ediyoruz. 15 ayrı kokumuz var. Sümbül ve portakal çiçeği çok tercih ediliyor. Daha çok günübirlik olarak dışardan gelenler tercih ediyor ya da belli süre burada tatil yapanlar dönerken alıyor. Satışlardan memnunuz. Bazen tezgahın tamamı bazen yarısı bitiyor."



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