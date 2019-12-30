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Sıfır cip aldı, 5 aydır sorunları ile uğraşıyor

SAMSUN’da diş teknisyeni Cevdet Akdoğan'ın (52), 5 ay önce 168 bin lira vererek satın aldığı sıfır kilometre cip, üst üste çıkardığı arızalar nedeniyle başına dert oldu. Tamir ve servise gidip gelmek zorunda kaldığını belirttiği...

GENEL 30.12.2019, 08:18
Sıfır cip aldı, 5 aydır sorunları ile uğraşıyor
SAMSUN’da diş teknisyeni Cevdet Akdoğan'ın (52), 5 ay önce 168 bin lira vererek satın aldığı sıfır kilometre cip, üst üste çıkardığı arızalar nedeniyle başına dert oldu. Tamir ve servise gidip gelmek zorunda kaldığını belirttiği aracı üreten firma hakkında suç duyurusunda bulunan Akdoğan, "Sıfır araçla 5 kez yolda kaldım. Korkuyorum, tiksindim artık bu araçtan. Arkadaşlarım arasında da alay konusu oldum” dedi.
Kentte yaşayan diş teknisyeni Cevdet Akdoğan, 25 Temmuz'da yetkili bir bayiden sıfır kilometre cip satın aldı. Akdoğan, bir süre sonra, arıza uyarısı lambası yanan aracıyla yolda kaldı, durumu firmanın yol yardım departmanına iletti. Yolda kalan cip, çekiciyle servise götürülüp, onarıldı. Kısa süre sonra arazının yeniden oluşmasıyla tekrar yolda kalan Akdoğan, servis görevlilerin sorunu tespit edemediğini ve arızayı gideremediğini iddia etti. Defalarca aynı şikâyetle servise gidip gelen Akdoğan, sonuç alamayınca, aracı üreten firma hakkında suç duyurusunda bulundu.
'HEVES ETTİK ALDIK, KEŞKE ALMASAYDIK'
168 bin lira vererek satın aldığı sıfır kilometre cipin, üst üste çıkardığı arızalar nedeniyle başına dert olduğunu, arkadaşları arasında da alay konusu olduğunu belirten Akdoğan, sıfır araç aldığına pişman olduğunu söyledi.  Aracı aldıktan bir gün sonra arıza lambasının yandığını belirten Akdoğan,  "Aracın 2 bin devrini geçmediğini ve bakacaklarını söylediler. Daha sonra ‘yazılım atıldı’ deyip aracı bana verdiler. Aracı aldım, yolda ilerlerken yine aynı arızayı verdi. Sürekli aynı sorunlarla uğraştım. Araç, bir hafta serviste kaldı. ‘Sorun çözüldü, artık bir şey olmaz, yazılım attık’ dediler. Aracı aldım, yine yolda kaldım. Bu araçla 5 kez yolda kaldım, arabaya binmeye korkuyorum, tiksindim artık bu araçtan. Arkadaşlarım arasında da alay konusu oldum. Bir dünya para verdim, paramla rezil oldum. Bir yere giderken, sürekli korkarak gidiyorum, çok rezillik yaşadım. 2011 model bir aracım vardı, o aracımı mumla arıyorum. Heves ettik, böyle bir araba aldık, keşke almasaydık. Çok mağdurum” diye konuştu.
DAVA SÜRECİ BAŞLATILDI
Akdoğan’ın avukatı Şüheda Yılmaz da, konuyu yargıya taşıdıklarını söyleyerek, “Firmanın Samsun bayisine bir ihtar çektik. 15 günlük bir süre verdik ancak tarafımıza herhangi bir geri dönüş olmadı. Alternatif çözüm uyuşmazlıkları kapsamında dava süreçlerini başlattık. Şu anda arabuluculuk sürecindeyiz" dedi.
'DENETİM YAPILMASI ŞART'
Tüketiciyi Koruma Derneği Samsun Şube Sekreteri Avukat Erhan Çankaya da, bu tür araç satışlarında meblağ yüksek olduğu için vatandaşların, haklarını sadece mahkeme aracılığıyla arayabildiğini kaydederek, "Vatandaşlar bu konuda artık bilgili, haklarını hakem heyetlerinde veya mahkemelerde arayabiliyor. Hakem heyetlerine yapılan başvurularda çok hızlı sonuç alınıyor. Ancak yargıda olay bir yıl belki daha fazla sürebiliyor. Mağdur Akdoğan, durumu yargıya taşıdı ve aslında sonuç belli; bu kadar açık ayıplarda firmaların, konuyu yargıya taşıyabilecek cesareti bulmasının önüne geçilmeli. Denetim yapılması şart” ifadelerinde bulundu.

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