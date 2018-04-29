Şifalı mesir macunu 478'inci kez Sultan Camii'nden saçıldı

Nermin UÇTU- İlker KILIÇASLAN/MANİSA, () - MANİSA'da, bu yıl 478'incisi düzenlenen Uluslararası Mesir Macunu Festivali'nde 6 ton şifalı mesir macunu Sultan Camii'nin kubbe ve minarelerinden halka saçıldı. Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz da şifalı macunları halka saçtı. Ellerini havaya kaldıran binlerce kişi, mesir mucunlarından kapmak için birbiriyle yarıştı. Şemsiyeler, bu yıl da macunların doldurulması için ters çevrildi.

UNESCO'nun somut olmayan Kültür Miras Listesi'nde yer alan Uluslararası Manisa Mesir Macunu Festivali, renkli görüntülerle başladı. Bu yıl 478'incisi düzenlenen festivale Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Manisa Valisi Mustafa Hakan Güvençer, AK Parti Manisa milletvekilleri Recai Berber, Selçuk Özdağ, CHP Manisa Milletvekili Tur Yıldız Biçer ve MHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Erkan Akçay, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı MHP'li Cengiz Ergün, Şehzadeler Belediye Başkanı AK Parti'li Ömer Faruk Çelik, Manisa'yı Mesiri Tanıtma ve Turizm Derneği Başkanı Ufuk Tanık, siyasi partilerin temsilcileri, Kazak ve Makedon misafirler ile halk oyunları ekipleri katıldı.

Manisa Büyükşehir Belediyesi mehter takımı eşliğinde harekete geçen kortejde Manisa'da yetişen, temsili Osmanlı padişahları ve şehzadeler büyük ilgi çekti. Kortej boyunca yol kenarlarını dolduran Manisalılar da temsili şehzadeleri, Hafsa Sultanı ve Merkez Efendi'yi cep telefonlarının kameralarıyla görüntüledi. Yol boyunca Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz ve protokol üyeleri, halkı selamladı. Kortej boyunca Türk ve yabancı halk oyunları ekipleri gösteriler sundu.

SAÇIMDAN ÖNCE MESİR ÇUVALINI ÇALMAK İSTEDİLER

Şifalı mesir macunlarından kapmak için binlerce kişi, Sultan Camii'nin çevresine akın etti. Protokol üyeleri camiye ulaşmadan önce saçılması için hazırlanan 6 ton mesirin yer aldığı çuvallardan biri, izinsiz alınmak istendi. Polisin müdahalesiyle çuval, şüphelilerin elinden alındı. Şifalı macunlardan almak isteyenler, her sene olduğu gibi ağaçlara ve aydınlatma direklerine tırmandı, şemsiyelerini ters çevirdi.

6 TON MESİR, 20 DAKİKADA SAÇILDI

Kortej yürüyüşünün sona ermesinin ardından Sultan Camii'ne ulaşan protokol üyeleri, temsili Merkez Efendi, Hafsa Sultan ve Manisa'da yetişmiş padişahlar halkı selamladı. Temsili Hafsa Sultan'ın, Merkez Efendi'ye şifalı mesir macunlarının her yıl saçılması için berat vermesinin ardından Sultan Camii'nden ellerini açanlara şifalı macunlar saçıldı.

Bakan Yılmaz da protokol üyeleriyle birlikte şifalı macunları halka saçtı. 20 dakika boyunca 6 ton mesir macunu yaklaşık 40 noktadan saçıldı. Bazı protokol üyeleri de Sultan Camii'nin minaresinden saçılan macunlardan kapmaya çalıştı. Manisa Valisi Mustafa Hakan Güvençer, aldığı mesir macunlarından birini Bakan Yılmaz'a verdi. Saçılan mesir macunlarından kapmak isteyen bazı kişiler, şemsiyeleri ters çevirirken, bazıları da aydınlatma direklerine çıkarak, şemsiyelerini açıp, mesir macunlarını almaya çalıştı. Şifalı macunlardan almak isteyenler, izdihama neden oldu. Saçım alanında fenalaşan yaklaşık 10 kişiye sağlık ekipleri tarafından müdahale edildi. Şifalı macunlardan kapamayanlar, elleri boş dönmemek için yollarda satılan macunlardan aldı.

Mesir saçım töreninde Manisa'nın yanı sıra çevre illerden gelen 4 bin polis, jandarma ve özel güvenlik görevlileri görev yaptı. Saçım töreni için havadan da güvenlik önlemi alındı. Polis helikopteri kortej ve saçım töreni boyunca havada dolaştırıldı.



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