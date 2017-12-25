Şifalı mesir helvayla buluştu

MANİSA'da 478 yıldır Sultan Cami'nin kubbe ve minarelerinden saçılan ve şifa dağıttığına inanılan mesir macunu, helvayla buluştu. Manisa'yı Mesir'i Tanıtma ve Turizm Derneği, 41 çeşit baharatı helvayla karıp, Manisa mesir helvasını üretti.

Manisa'nın 478 yıllık geleneği şifalı mesir macununun lokum ve çayının ardından mesir helvası da üretildi. Manisa'yı Mesir'i Tanıtma ve Turizm Derneği, yaklaşık 9 aylık çalışma ardından içinde 41 çeşit baharatın bulunduğu Manisa mesir helvasının tanıtımını yaptı. Dernek Başkanı Ufuk Tanık, geleneksel ürünün mesir macunu olduğunu ancak mesir macununu tüketemeyen kişilere alternatif sunmak istediklerini söyledi. 41 çeşit baharatla tahin helvasının iyi bir uyum yakaladığını ve hiçbir şekilde glikoz kullanılmadığını açıklayan Ufuk Tanık, şöyle reri:

"Mesir macununu yiyemeyen çocuklar ve yaşlılar için yeni ürünler çıkardık. Mesir çayı, mesir lokumu ürettik. Bu yıl yeni bir ürünle halkımızı buluşturuyoruz. Tahin helvasını mesirle buluşturduk. Tahin helvası kışın tüketilen ve insanları sıcak tutan bir ürün. Tahin helvasını yüzde 100 şekerden yaptık, içine geleneğe uygun olan 41 çeşit baharatımızı koyduk. Satışa hazır hale getirdik" dedi.

Manisa mesir helvasıyla, kentin isminin daha fazla duyulacağını ve şifalı mesir macununun da tanıtımının yapılacağını kaydeden Ufuk Tanık, mesir helvasının 350 ve 700 gramlık ambalajlarda satışa sunulacağını belirtti. Ufuk Tanık, "Ticari olarak bu işi düşünmüyoruz. Baharatın uyuşabileceği ürünlerle çeşit sağlamaya ve Manisa'nın tanıtımına katkı sağlamak için çalışıyoruz. Raflarda Manisa'nın adı, mesir macununun adı daha fazla yer alacak. Mesir macununu geleneksel haliyle tüketemeyenler ve mesir macununa ulaşamayanlar helvayla bu tadı alacak. 350 gramlık ve 700 gramlık iki çeşit ambalaj olacak. Taleplere göre daha küçüğünü veya büyüğünü çıkarabiliriz."



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