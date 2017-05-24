Şifa kaynağı arı sütü gramla satılıyor

MANİSA Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Mehmet Ali Turgut, dünyanın en pahalı sütleri arasında yer alan arı sütüne büyük ilgi gösterildiğini, bunun kilosunun 1300 ila 1500 lira olduğunu ve gramla satıldığını söyledi. Turgut, şifa bulmak için arı sütü tercih edenlere de mutlaka doktora danışarak kullanmalarını önerdi.Arıcılar bal üretiminin yanında polen, arı zehri ve arı sütüne de yönelmeye başladı. Manisa Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Mehmet Ali Turgut, üretimi zor ve zahmetli olan arı sütünün fiyatının yüksek olmasından dolayı arı üreticilerinin üretimine ilgi gösterdiğini belirtti. Fiyatının yüksek olmasından dolayı genellikle 10-15 miligram olarak satıldığını dile getiren Turgut, kilogram fiyatının ise 1300 ile 1500 lira arasında değiştiğini söyledi. Arı sütünün ilkbahar aylarında elde edildiğini kaydeden Turgut, şöyle konuştu:"Arı sütü, arıların ana arı ve larva beslenmede kullandıkları bir besin maddesi. Normal koşullarda 6 ve 15 günlük işçi arıların yutak üstü salgı bezlerinden salgıladıkları bir maddedir. Diğer hayvanlarının memelerinden oluşan sütle bir ilgisi olmamasıyla birlikte süt şeklindeki görünüşü ve yavru beslenmesindeki kullanımı nedeniyle arı sütü olarak isimlendirilmiştir. Ana arı koloniyi çoğaltması sırasında ana gözleri yapar. Biz bunları ana memesi olarak tabir ediyoruz. Arı sütlerini bu gözlere koyar ve oradan alınır. Ticari olarak arı sütü üretimi ise belirli kolonilerden ana arılar alındıktan sonra ayrı şekilde ana gözleri yapılır. Besleyici kovanlara koyulur. Ardından arı sütü oradan toplanır."HÜCRE YENİLEMESİNİ SAĞLIYORArı sütünün önemli olduğunu ve üretimi konusunda çok dikkatli olunması gerektiğini dile getiren Turgut, şöyle devam etti:"Daha hijyenik ve doğru koşullarda toplanması gerekir. Çünkü arı sütünü insanlar bir şifa kaynağı olarak görüyorlar. Arı sütünün faydaları var. Bağışıklık sistemini düzenler, kök hücreleri uyarır. Vücut performansını ve dayanıklılığını artırır. Yaşlanmaya karşı etki gösterir. Ayrıca arı sütünün en önemli özelliklerinden birisi de hücre yenilemesini sağlamasıdır. İnsanlar en çok bu nedenle tercih ediyor."ASTIM VE ALERJİSİ OLANLAR KULLANMAMALIAyrıca arı sütünü bazı kişilerin kullanmaması gerektiğini söyleyen Turgut, doktora danışılması konusunda uyardı. Turgut, "Astım ve alerjisi olan arı sütü kullanmamalı. Kesinlikle doktora sorulması gerekiyor. Kişiye göre faydaları değişebilir. Daha dikkatli kullanılmalı, doktora danışılmadan da kullanılmamalı" dedi.Genellikle aktarlarda ve bal satan işyerlerinde bulunabilen arı sütünün satışını yapanlar da, hasta olan kişilerin ve cildi beslediği için kadınların ilgi gösterdiğini anlattı. Ayrıca aktarlar, arı sütü içeren şampuanların ve kremlerin de üretildiğini ve bunlara da talep olduğunu belirtti.

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