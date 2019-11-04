Side Sualtı Müzesi'ne 50 bin kişi daldı

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde, 115 heykelin sergilendiği Side Sualtı Müzesi'ne açıldığı 2015 yılında bu yana 50 bin kişi dalış yaptı.İstanbul ve Marmara, Ege, Akdeniz, Karadeniz Bölgeleri Deniz Ticaret Odası (İMEAK) Antalya Şubesi tarafından Manavgat ilçesinde yaptırılan ve Türkiye'nin ilk su altı müzesi olan Side Sualtı Müzesi, 31 Ekim 2015 tarihinden itibaren meraklılarına hizmet veriyor. Anadolu medeniyetinin zenginliklerini anlatan 115 heykelin sergilendiği müzeye yılda ortalama 10 bin dalış yapılıyor.Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı'nın (BAKA) desteğiyle Side Turizm Bölgesi'nin yaklaşık 1.5 mil açığında yer alan müzedeki heykeller, 11, 18 ve 22 metre derinliklerde bulunuyor. 5 ayrı temaya sahip heykeller deniz faunasına zarar vermeyecek şekilde yerleştirildi ve şamandıralarla koruma altına alındı. Su altına dalanları karşılayanlar arasında siperde ve ayakta asker, top arabası, top mermisi, Mevlana, semazen, deve kervanı, Poseidon, Apollon Tapınağı ve Kurtuluş Savaşı'nı anlatan heykeller ileTürkiye haritası ve Türk bayrağı bulunuyor.Su altı meraklıları dalış deneyimlerine göre uzman dalgıçlar eşliğinde dalış yaparak, eşsiz bir deneyim yaşıyor. Meksika'daki 400 heykelli su altı müzesinden sonra dünyanın ikinci büyük su altı müzesi olma özelliğini de taşıyan Side Sualtı Müzesi'nde 2015 yılından bu yana yaklaşık 50 bin kişi dalış yaptı.