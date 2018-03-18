Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
ÖSO Afrin'de kontrolü sağladı
ÖSO Afrin'de kontrolü sağladı
PİYASALAR - Fed öncesi dolar 3.90 ve euro 4.80 lirada
Fed öncesi dolar 3.90 ve...
ABD: Türkiye ile Menbiç konusunda uzlaşma olmadı
ABD: Türkiye ile Menbiç konusunda...
Besihane duvarı yıkıldı: 3 ölü, 1 yaralı
Besihane duvarı yıkıldı: 3 ölü,...

Şiddetli rüzgardan çatı ters döndü

Mehmet CANDAN/İZMİR, () - İZMİR'in Buca ilçesinde etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle apartmanın çatısı, havalanarak, ters döndü. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, çatıdan kopan parçalar ise sokağa düştü. Olay, öğle saatlerinde,...

Şiddetli rüzgardan çatı ters döndü

Mehmet CANDAN/İZMİR, () - İZMİR'in Buca ilçesinde etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle apartmanın çatısı, havalanarak, ters döndü. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, çatıdan kopan parçalar ise sokağa düştü.
Olay, öğle saatlerinde, İzkent Mahallesi 1603 Sokak'ta meydana geldi. Şiddetli rüzgar nedeniyle 5 katlı apartmanın tentesi uçtu. Çatı ters dönerken, kopan parçalar da sokağa düştü. Gürültüyü duyup, pencereye çıkan mahalle sakinleri, çatının bir bölümünün ters döndüğünü görünce büyük şaşkınlık yaşadı. Çatıdan kopan parçaların düştüğü sırada sokakta kimsenin olmaması, olası can kaybı ya da yaralanmanın önüne geçti. Olayın meydana geldiği apartmanın sakinleri ise çatının kısa süre önce yapıldığını öne sürerek, mağdur olduklarını belirtti.
Meteoroloji 2'nci Bölge Müdürlüğü'nce, cuma günü, hafta sonu için fırtına uyarısı yapılmıştı. Tahminlere göre, 50- 75 kilometre hızla esen rüzgarın akşam saatlerinden sonra etkisini kaybedeceği belirtildi.

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314