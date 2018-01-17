Murat ÇAKIR/İSTANBUL, () İstanbul'da lodosun etkisinin akşam saatlerinde artması bekleniyor. Atatürk Havalimanı’nda inişler Ataköy- Florya yönündeki piste, kalkışlar ise Sefaköy- Florya yönündeki pistten yapılıyor. Atatürk Havalimanı'na inişte uçaklar şiddetli rüzgarın etkisiyle sallanarak ilginç görüntüler oluşturdu. Rüzgarın akşam saatlerinden itibaren fırtınaya dönecek olmasının Atatürk Havalimanı'nda ki hava trafiğininde gecikmelere neden olabileceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde etkili olan rüzgarın şiddeti ve yönü kalkış yapacak uçaklarda kuyruğa neden olmuş ve kısa süreli gecikmeler yaşatmıştı.
Şiddetli rüzgar uçakları salladı
Murat ÇAKIR/İSTANBUL, () İstanbul'da lodosun etkisinin akşam saatlerinde artması bekleniyor. Atatürk Havalimanı’nda inişler Ataköy- Florya yönündeki piste, kalkışlar ise Sefaköy- Florya yönündeki pistten yapılıyor. Atatürk Havalimanı'na...
17 Ocak 2018 Çarşamba 14:44
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