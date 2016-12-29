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Şiddetli rüzgar FSM'de römork devirdi

  İhsan YALÇIN - Taner YENER- Yaşar KAÇMAZ / İSTANBUL () - ŞİDDETLİ rüzgar nedeniyle Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde bir otomobile bağlı römork savrularak yan yattı. Römork karayolları ve polis ekipleri tarafından yoldan kaldırıldı. İstanbul'da...

Şiddetli rüzgar FSM'de römork devirdi

 

İhsan YALÇIN - Taner YENER- Yaşar KAÇMAZ / İSTANBUL () - ŞİDDETLİ rüzgar nedeniyle Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde bir otomobile bağlı römork savrularak yan yattı. Römork karayolları ve polis ekipleri tarafından yoldan kaldırıldı.

İstanbul'da sabah saatlerinde etkisini artıran şiddetli rüzgar nedeniyle Fatih Sultan Mehmet Köprüsü (FSM) üzerinde, Hasan Akkurt yönetimindeki otomobile bağlı tenteli römork savrularak bariyerlerin üzerine devrildi. Kaza nedeniyle FSM'de Anadolu'dan Avrupa yakasına geçişte trafik yoğunluğu yaşandı. Römork karayolları ekipleri ve trafik polislerinin müdahalesiyle çekiciye yüklenerek yoldan kaldırıldı.



(FOTOĞRAF)

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