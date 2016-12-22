Şiddetli rüzgar çatıyı uçurdu

İZMİR'in Bornova İlçesi'nde, rüzgar nedeniyle yerinden oynayan çatı uçarak 2 apartman arasında asılı kaldı. Olay sırasında sokakta kimsenin bulunmaması olası bir faciayı önledi.Olay, bugün gece saatlerinde Serintepe Mahallesi 4289 Sokak üzerinde meydana geldi. Rüzgar nedeniyle 4 katlı apartmanın demir çatısı yerinden koparak iki apartmanın arasında asılı kaldı. Gürültü üzerine dışarıya çıkan mahalle sakinleri durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen itfaiye ekipleri sokağı araç ve yaya trafiğine kapatarak güvenlik önlemi aldı. Ölen ya da yaralananın olmadığı olay sonrası bina sahibi, 53 yaşındaki Seyfettin Doğan, "Şiddetli rüzgar nedeniyle çatı uçmuş. Karşı biraya çarpıp, arada asılı kalmış, Sokakta aracım var ama onda zarar yok" diye konuştu. Uçan çatı gündüz belediye ekiplerinin çalışmasıyla asılı olduğu yerden kaldırılacak.

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