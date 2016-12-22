Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
BM Genel Kurulu Suriye’de olası savaş suçlarını araştırma grubuna ‘evet’ dedi
BM o öneriye 'avet' dedi
Bağcılarda maskeli banka soygunu...
Bağcılarda maskeli banka soygunu...
Suriye annenin uzman çavuş oğlu, Suriye'de şehit düştü
Suriye annenin uzman çavuş oğlu,...
Suriye'den gelen acı haberler yürekleri dağladı... 14 ŞEHİT, 33 yaralı..
İşte 14 şehidimizin hayat hikayeleri

Şiddetli rüzgar çatıyı uçurdu

İZMİR'in Bornova İlçesi'nde, rüzgar nedeniyle yerinden oynayan çatı uçarak 2 apartman arasında asılı kaldı. Olay sırasında sokakta kimsenin bulunmaması olası bir faciayı önledi. Olay, bugün gece saatlerinde Serintepe Mahallesi 4289...

Şiddetli rüzgar çatıyı uçurdu
İZMİR'in Bornova İlçesi'nde, rüzgar nedeniyle yerinden oynayan çatı uçarak 2 apartman arasında asılı kaldı. Olay sırasında sokakta kimsenin bulunmaması olası bir faciayı önledi.
Olay, bugün gece saatlerinde Serintepe Mahallesi 4289 Sokak üzerinde meydana geldi. Rüzgar nedeniyle 4 katlı apartmanın demir çatısı yerinden koparak iki apartmanın arasında asılı kaldı. Gürültü üzerine dışarıya çıkan mahalle sakinleri durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen itfaiye ekipleri sokağı araç ve yaya trafiğine kapatarak güvenlik önlemi aldı. Ölen ya da yaralananın olmadığı olay sonrası bina sahibi, 53 yaşındaki Seyfettin Doğan, "Şiddetli rüzgar nedeniyle çatı uçmuş. Karşı biraya çarpıp, arada asılı kalmış, Sokakta aracım var ama onda zarar yok" diye konuştu. Uçan çatı gündüz belediye ekiplerinin çalışmasıyla asılı olduğu yerden kaldırılacak.

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner246

banner55