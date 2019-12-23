Şiddetli lodos trafik lambalarını yerinden çıkardı
Soner HASIRCIOĞLU - Murat SOLAK/İSTANBUL, () GAZİOSMANPAŞA'da şiddetli lodos, trafik lambalarını yerinden çıkardı. Sallanan, sadece elektrik kablosunun tuttuğu lambalar kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından güvenli şekilde...
Soner HASIRCIOĞLU - Murat SOLAK/İSTANBUL, () GAZİOSMANPAŞA'da şiddetli lodos, trafik lambalarını yerinden çıkardı. Sallanan, sadece elektrik kablosunun tuttuğu lambalar kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından güvenli şekilde alındı.
Olay Gaziosmanpaşa'da sabah saat 08:30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Eski Edirne Asfaltı üzerinde bulunan Topkapı-Habibler tramvayının Uluyol Bereç durağının yakınındaki direkte bulunan trafik uyarı lambası, şiddetli lodosun etkisiyle yerinden çıktı. Çevredeki vatandaşlar sallanan ve tehlike arz eden trafik lambasını görünce, durumu hemen itfaiye ekiplerine haber verdi. Kısa sürede gelen itfaiye ekipleri, sadece elektrik kablosunun tuttuğu lambaları yerinden alarak, belediye ekiplerine haber verdi.
(FOTOĞRAF)
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