Şiddet uygulamada eşler ilk sırada

SAMSUN'da 2016 yılında bin 436'sı kadın 68'i erkek toplam bin 504 kişi şiddet gördüğünü belirterek KOZA Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi’ne başvurdu. Vatandaşlar en çok psikolojik, fiziksel ve sözel şiddet nedeniyle geldi. Başvuranların büyük çoğunluğunun şikayeti ise eş şiddeti oldu.

Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Tekin Balcı, KOZA Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi’nde 2016 yılında yapılan çalışmalar ve merkeze yapılan başvuru sayıları ile ilgili bilgi verdi. Balcı, KOZA Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi’nin 6284 Sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair kanun kapsamında 6 Aralık 2012 tarihinde hizmet vermeye başladığını söyleyerek, "Şiddet mağdurlarına psikolojik, mesleki, hukuki ve sosyal (iş-meslek danışmanlığı) alanda rehberlik ve danışmanlık hizmeti verilmekte, aynı zamanda farkındalık yaratmaya yönelik eğitim çalışmaları sürdürülmektedir. Diğer illerden farklı olarak Samsun Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi’nde yapılandırılmış (kamera kayıt sistemi bulunan) adli görüşme odasında mağdurun ilk ifadesi alınmaktadır. Adli görüşme sırasında KOZA Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi’de görevli bir sosyal çalışmacı, psikolog ya da sosyolog da şiddet mağduruna refakat etmekte, danışmanlık hizmeti sunulmaktadır. Ayrıca Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğünden haftada 1 gün görevlendirilen iş- meslek danışmanı ve Samsun Barosunda görevli gönüllü avukatlar merkeze başvuruda bulunan şiddet mağdurlarına hizmet sunmaktadır" dedi.

BAŞVURANLARIN ÇOĞU KADIN

Yapılan başvuru sayıları ile ilgili de bilgi veren Balcı, "KOZA Şiddet Önleme ve İzleme Merkezine 2016 yılı içerisinde toplam başvuru sayısı bin 504'dür. Bunlardan kadın başvurusu sayısı bin 436, erkek başvuru sayısı ise 68'dir. KOZA Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi'ne 2015 yılı içerisinde ise toplam bin 518 kişi başvurmuş bunlardan bin 442'si kadın, 76'sı erkektir. 2016 şiddet türleri ise fiziksel, cinsel, ekonomik, psikolojik, sözel şiddet uygulanmıştır" diyerek sözlerine şöyle devam etti:

EŞ ŞİDDETİ İLK SIRADA

"2016 yoğun olarak şiddet uygulayan kişiler ise eş şiddeti 787, arkadaş şiddeti 176, akraba şiddeti 67, kendi çocuğundan şiddet gören 75, abi-kardeş 51, baba 47, diğer 301'dir. 2016 şiddet görenlerin bin 12'si evli, 430'u bekar, 62'si dul ya da boşanmış kişilerdir. Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi’nin şiddeti önlemeye yönelik eğitim faaliyetleri açıldığı tarihten bu yana devam etmekte olup, şimdiye kadar 7 bin 776 kişiye eğitim vermiştir."







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