Şiddet mağduru kadının boşanma mutluluğu

Halil ÖZÇOBAN/BURSA, () - BURSA'da, 71 yaşındaki eşine şiddet gördüğü gerekçesiyle boşanma davası açtıktan sonra adliye önünde davul ve darbuka çaldırıp, kına dağıtan, 'tehdit ve hakaret' davası açtıktan sonra da 500 kişiye lokma ikram eden 47 yaşındaki Meryem Karaş'a beklediği haber, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde geldi. Bugün görülen duruşmada boşanma kararı çıktı. Adliye önünde açıklama yapan Meryem Karaş, "Dünya Kadınlar Günü'ne çok şükür boşanmış olarak giriyorum" dedi.

Bursa'da, evlere ve ofislere temizliğe giden Meryem Karaş A., 5 yıl önce ikinci evliliğini kendisinden 24 yaş büyük Mustafa Nezih A. ile yaptı. 1,5 yıl önce de şiddet gördüğü gerekçesiyle Bursa 1'inci Aile Mahkemesi'nde boşanma davası açtı. Davanın geçen yıl 8 Mayıs'ta görülen ilk duruşmasının ardından adliye önünde davul ve darbuka çaldırıp, oynayan Meryem Karaş A., yanında getirdiği kınaları da yoldan geçenlere ve esnafa dağıttı.

Meryem Karaş A., o tarihte yaptığı açıklamada "Beni çok mağdur etti. Tehditler yağdırdı. Ayrı yaşadığımız günlerde beni kaçırmaya da kalkıştı. Sonunda boşanma davası açtım. Özgürlüğüme kavuşacağım günü sabırsızlıkla bekliyorum. Boşanma kararının çıktığı gün yine adliye önünde eğlence düzenleyeceğim" dedi.

Boşanma davası sürerken Mustafa Nezih A.'ya 'tehdit' ve 'hakaret' suçlarından dava açtı. Bursa 16. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın ilk duruşmasından sonra da Meryem Karaş A., yine adliye önünde 500 kişiye lokma dağıttı.

Bursa 16. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen boşanma davasında karar verildi. Mahkeme, çiftin boşanmasına karar verdi.

Adliye çıkışında gazetecilere açıklamalarda bulunan Meryem Karaş A. şöyle konuştu:

"Boşandık. Aldığım tehdit ve hakaretlerden sonra, Dünya Kadınlar Günü'ne çok şükür boşanmış olarak giriyorum. Adaletin er, geç yerini bulacağına inanıyordum ve bunu da başardım. Tüm kadınlar, erkeklerden gelen şiddete karşı mücadelelerini sonuna kadar sürdürsün. Kimsenin dediklerine bakmasınlar. Ceza mahkemesi de daha önce, kendisine tehdit suçundan 6 ay hapis cezası verdi. Sonra bu cezayı 5 aya indirdi. Hakaret suçundan da 3 ay hapis cezası verip, 2 ay 15 güne düşürdü. Cezaları denetimli serbestlik tedbirleri uygulaması kapsamında ertelendi. Boşanmamı kutlamak için 100 kadının desteği ile Altıparmak’daki eski Atatürk Stadı'nın olduğu alana paraşütle ineceğim. Bütün kadınlar ayaklarının üzerinde dursunlar."



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