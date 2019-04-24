Şiddet Gören Sokak Köpeği İBB İle Sahiplendirildi

İSTANBUL,()-19 Nisan'da, sokak hayvanlarını yediği iddia edilen bir kişinin elinden kurtarılan sokak köpeği, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Tepeören Sahipsiz Hayvan Barınağı’nda tedavisi devam ederken bir vatandaş tarafından sahiplenildi.

Tuzla’da bir sokak köpeğininin boğazını bıçakla keserken cevreden geçen vatandaşlar tarafından kurtarılan yaralı köpek Tuzla belediyesi Zabıta ekiplerine teslim edildikten sonra, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Tepeören Sahipsiz Hayvan Barınağı’nda tedaviye alındı. Yapılan muayenede boğaz bölgesinde iki kesik olduğu belirlenen yaralı köpeğin gerekli tedavisi yapıldı. Bir hayvan severin köpeği sahiplenmek istemesi üzerine, tedavisinin devamı şartıyla yeni sahibine teslim edildi.