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Şiddet gören eşi koruyan toplu iş sözleşmesi imzalandı

İZMİR'de Bornova Belediyesi ile Birleşik Kamu-İş’e bağlı Tüm-Yerel-Sen arasında 350 memur ve sözleşmeli personeli kapsayan toplu iş sözleşmesi imzalandı. Sözleşmeye göre, aile içi şiddet uyguladığı ilgili mercilerce tespit edilen...

Şiddet gören eşi koruyan toplu iş sözleşmesi imzalandı
İZMİR'de Bornova Belediyesi ile Birleşik Kamu-İş’e bağlı Tüm-Yerel-Sen arasında 350 memur ve sözleşmeli personeli kapsayan toplu iş sözleşmesi imzalandı. Sözleşmeye göre, aile içi şiddet uyguladığı ilgili mercilerce tespit edilen personelin mali ve sosyal yardımlardan elde ettiği haklar elinden alınarak eşine ödenecek.
Bornova Belediyesi ile Tüm-Yerel-Sen arasında yürütülen 2018- 19 dönemi toplu iş sözleşmesi görüşmeleri anlaşmayla sonuçlandı. Bornova Belediye Başkanı Olgun Atila ile Tüm-Yerel-Sen  Genel Başkanı Hakan Kıran ve 2 No’lu Şube Başkanı Tamer Yiğit Güler arasında imzalanan sözleşmeye göre sosyal denge tazminatı ödemelerine 1 Ocak 2018’den itibaren geçerli olmak üzere yüzde 14 zam yapıldı. Yeni ödeme kalemi olarak tüm memur ve sözleşmeli personelimize her ay net 188.10 lira ulaşım yardımı ödemesi yapılmasına karar verildi.
Ulaşım yardımı ödemesi ile birlikte toplu iş sözleşmesi kapsamında yapılan ödemelerdeki  artış oranı yüzde 24'e ulaştı. İmzalanan sözleşme ile 1 Ocak 2018’den itibaren memur personelin aldığı ana maaşa, Bornova Belediyesi’nin sosyal denge tazminatı ve ulaşım yardımı ödemeleriyle birlikte ek 1800 lira, engelli çocuğu olan personele ek 2035 lira artış sağlanmış oldu. Bunun yanında 1 Ocak 2019’da Sosyal Denge Tazminatı ve Ulaşım Yardımı ödemesine TÜFE+3 puan artış yapılması da kararlaştırıldı. Toplu İş Sözleşmesi’ne göre şehit yakını konumundaki personel 18 Mart Şehitler Günü’nde, malul gaziler ile eşleri ise 19 Eylül Gaziler Günü’nde izinli sayılacak. 3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nde izinli sayılan engelli personeller bu sözleşme ile 10-16 Mayıs engelliler haftasının ilk günü de izinli sayılacak. Aile içi şiddet uyguladığı ilgili merciler tarafından tespit edilen personellere sözleşme hükümlerinde yer alan mali ve sosyal yardımlardan elde ettikleri elinden alınarak, eşine ödenecek.
Bornova Belediye Başkanı CHP'li Olgun Atila, memur ve sözleşmeli personelin ücretlerinde gerek bütçenin gerekse de ilgili mevzuatın izin verdiği en yüksek düzeyde artışların yapıldığını belirterek, "Amacımız kamu hizmetinin ana unsuru olan çalışanlarımızın hak ettiği sosyal, kültürel ve mali hakları, ücret dengesini de gözeterek sağlamaktır" dedi.

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