Sıcaktan bunaldılar, kıyafetleriyle kendilerini kanyona attılar

Malik GÖDELİNER/ADANA, ()- ADANA'da termometreler 40 derece sıcaklığı gösterirken, nemin de etkisiyle bunalanlar serinlemek için çeşitli yollara başvuruyor. Gençler ve çocuklar tehlikeye aldırmadan baraj ve sulama kanallarında yüzerken, kimileri de Çukurova ve çevresinin su kaynaklarını tercih ediyor.

Adana Profesyonel Doğa ve Su Sporları Kulübü’nün (PRODOSS), düzenlediği 'Haydi Kanyonda Çimmeye' etkinliğine 150 kişi katıldı. Karaisalı'nın Çukurköy, Köprübaşı mevkii Körkün Kanyonu'nda doğa yürüyüşüne başlayan kulüp üyeleri Körkün Çayı'nın soğuk sularında yürümenin keyfini çıkardı. Bazı noktalarda ip emniyeti alınarak yapılan su geçişleri sonunda ulaşılan şelalede ve doğal havuzlarda yüzen doğaseverler, doğa harikası bölgede keyifli bir gün yaşadı. Gün boyu soğuk suda yüzmenin ve anı fotoğrafları çekiminin ardından aynı rotadan kamp alanına dönüş yapıldı.

PRODOSS Kulüp Başkanı Mehmet Yakut, "Karaisalı ilçamizde Körkün kanyonu içerisinde gizli kalmış oldukça doğal ve doğasıyla büyüleyici olan serin sularda, bu şelalelere yürümek oldukça keyifliydi. Şelaleleri gören herkes manzara karşısında çok etkilendi. Yaz boyunca serin sulardan görülmeye değer yerlere doğa yürüyüşlerimizi yapmaya devam ederek keyifli, serin ve sulu bir gün geçirmeye devam edeceğiz" dedi.



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