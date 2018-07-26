Sıcaktan bunalanlar Erciyes Dağı'ndaki kampta kalıyor

KAYSERİ, ()- KAYSERİ kent merkezinde sıcaktan bunalanlar, Avrupa ülkelerinden izinlerini geçirmek üzere gelen aileler ve doğaseverler, Erciyes Dağı'nın 2 bin 200 metresindeki Tekir Yaylası'nda kurdukları çadırlarda yaşıyor.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Erciyes A.Ş., yazın bunaltıcı sıcağından kaçıp Erciyes'e gelen vatandaşlar için 2 bin 200 metre yükseklikteki Tekir Yaylası'nda Çadır-Karavan Kamping Alanı kurdu. 65 bin metrekarelik alana kurulan kamp alanında ziyaretçiler isterlerse karavanları ile konaklayabilir, isterlerse Erciyes A.Ş. tarafından alana kurulan çadırları günlük, haftalık veya aylık olarak kiralayabiliyor. Alanda çocuk oyun parkı, basketbol, voleybol ve mini futbol sahası da bulunuyor. Özel olarak güvenliği sağlanan kamp içerisinde lavabo, aydınlatma, su gibi al yapı da hazırlanmış durumda.

Kamp yapanlardan Semih Kırkpınar, "Ben gemi teknisyeniyim. Dünyanın her yerini gezdim ama burası çok farklı. Hiçbir ülkede rahat etmediğim kadar burada rahat ediyorum. Burada çok güzel bir hizmet var. Gayet memnunuz" dedi.

Erciyes'e gezmeye gelen Muammer Çağlak ise "Burası gayet güzel ve güvenli. Aile ile gelip güzel vakit geçirilebilecek bir mekan. Biz de ailemiz ile buraya geldik. Çok güzel" diye konuştu.

Ankara'dan gelen Muhittin Bozan da "Daha önce Erciyes'e kayağa gelmiştik. Bu yıl da yaylaya çıkalım istedik. Çocuklarımızın da hoşuna gitti. Memnunuz" diye konuşuyor.

Kayseri'de yaşayan Hatice Kalender de "Erciyes'in güzelliğini görsünler diye şehir dışından misafirlerimizi davet ettik. Burada konaklıyoruz. Herşey çok güzel" diyor.



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