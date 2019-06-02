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Sıcaktan bunalan sürücü, motosikletin önüne pervane taktı

ADANA'da, hissedilen hava sıcaklığının 47- 48 dereceyi bulmasıyla bunalan sürücü, motosikletinin ön kısmına pervane takarak serinlemeye çalıştı. Kentte neminde etkisiyle hissedilen hava sıcaklığının 47-48 dereceyi bulmasıyla serinlemek...

Sıcaktan bunalan sürücü, motosikletin önüne pervane taktı
ADANA'da, hissedilen hava sıcaklığının 47- 48 dereceyi bulmasıyla bunalan sürücü, motosikletinin ön kısmına pervane takarak serinlemeye çalıştı.
Kentte neminde etkisiyle hissedilen hava sıcaklığının 47-48 dereceyi bulmasıyla serinlemek için çözüm arayan Adanalılar genellikle park ve çay bahçelerinde dinlenmeyi seçerken motosikletiyle hareket halinde olan sürücü, aracının ön kısmına pervane takarak yoluna devam etti. Şaşkın bakışlara aldırış etmeden yoluna devam eden motosiklet sürücüsü bir yandan da dönen pervanenin rüzgarından serinlemeye çalıştı. Öte yandan  tek kişilik motosikleti arkasındaki plastik sandalye ile iki kişilik yapması da diğer sürücüleri şaşkına çevirdi.

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