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Sıcaktan bunalan çocuklar fıskiyenin altına koştu
KIRIKKALE'de sıcak havadan bunalan çocuklar, parklardaki fıskiyelerin altına girerek serinlemeye çalıştı. Hava sıcaklığının 35 dereceği bulduğu Kırıkkale'de çocuklar sıcaktan bunalınca serinlemek için alternatif yollar aradı. Kent...
GENEL 03.09.2019, 14:18
KIRIKKALE'de sıcak havadan bunalan çocuklar, parklardaki fıskiyelerin altına girerek serinlemeye çalıştı.
Hava sıcaklığının 35 dereceği bulduğu Kırıkkale'de çocuklar sıcaktan bunalınca serinlemek için alternatif yollar aradı. Kent merkezindeki belediye parkında bulunan fıskiyelerin altına giren çocuklar hem eğlendi hem de serinlemeye çalıştı. Sıra sıra fıskiyelerin arasında koşan çocuklar parkı dolduran vatandaşların dikkatini çekti.
Hava sıcaklığının 35 dereceği bulduğu Kırıkkale'de çocuklar sıcaktan bunalınca serinlemek için alternatif yollar aradı. Kent merkezindeki belediye parkında bulunan fıskiyelerin altına giren çocuklar hem eğlendi hem de serinlemeye çalıştı. Sıra sıra fıskiyelerin arasında koşan çocuklar parkı dolduran vatandaşların dikkatini çekti.
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