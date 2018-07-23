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Sıcak hava bunalttı, sıcaklık 37 dereceyi gördü

İSTANBUL'da etkili olan sıcak hava günlük hayatı olumsuz etkiledi. İstanbullular sıcaktan korunmak için sahil kenarlarını, parkları ve gölgelik alanları tercih etti. Termometreler Okmeydanı'nda Perpa'da 37 dereceyi gösterdi. Sarıyer İstinye...

Sıcak hava bunalttı, sıcaklık 37 dereceyi gördü
İSTANBUL'da etkili olan sıcak hava günlük hayatı olumsuz etkiledi. İstanbullular sıcaktan korunmak için sahil kenarlarını, parkları ve gölgelik alanları tercih etti. Termometreler Okmeydanı'nda Perpa'da 37 dereceyi gösterdi.
Sarıyer İstinye ve Beşiktaş Bebek Sahili’ne gelenler, İstanbul Boğazı Boğazı'na atlayarak serinlemeye çalıştılar.  Sarayburnu'nda benzer görüntüler oluştu. Taksim Gezi Parkı’nda vatandaşlar gölgelik alanlarda ve banklarda yatarak sıcaktan korunmaya çalıştı. Taksim Meydanı’nda bir turist ise sıcaktan korunmak için şemsiye ile gezmesi dikkat çekti. Sıcak hava insanları olduğu kadar hayvanları da etkiledi. Sıcaktan korunmak isteyen güvercinler, kargalar süs havuzunda susuzluklarını giderip, serinlemeye çalıştılar.

(FOTOĞRAF)

 

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