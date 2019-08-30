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Sıcak hava balonu Atatürk posteriyle havalandı

TÜRKİYE'nin önemli turizm bölgesi Kapadokya'da sıcak hava balonu pilotu Esat Çekkeloğlu, 30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle uçuşunu Atatürk posteriyle gerçekleştirdi. Nevşehir'de sıcak hava balonu pilotu Esat Çekkeloğlu, 30 Ağustos...

GENEL 30.08.2019, 11:43
TÜRKİYE'nin önemli turizm bölgesi Kapadokya'da sıcak hava balonu pilotu Esat Çekkeloğlu, 30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle uçuşunu Atatürk posteriyle gerçekleştirdi. Nevşehir'de sıcak hava balonu pilotu Esat Çekkeloğlu, 30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle Atatürk posteriyle havalandı. Çekkeloğlu, sıcak hava balonunda bulunan yerli ve yabancı turistlerle birlikte Kapadokya semalarında yaklaşık 2 saat dolaştı. Çekkeloğlu, Mustafa Kemal Atatürk'ü minnetle andıklarını belirterek, "Ülkemizi bize armağan eden Mustafa Kemal Atatürk'ü anmak için bugün sıcak hava balonuna posterini astım. Sıcak hava balonunda bulunan yabancı turistlere Atatürk'ü anlattım. Onlar da özel bir gün olması nedeniyle mutlu oldular" dedi.

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