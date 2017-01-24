Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Üniversiteli Tuğba 'Beni aramayın' notu bırakıp ortadan kayboldu
'Ailemle görüşmek istemiyorum'
2016'da 12 milyar liralık senet protesto edildi
1 milyon senet protesto edildi
Türkiye'den İsrail'e kınama!
Türkiye'den İsrail'e kınama!
Caferilerin televizyon kanalı kapatıldı
Caferilerin televizyon kanalı kapatıldı

Sibirya soğukları Doğu'yu esir aldı

ERZURUM, () - DOĞU Anadolu Bölgesi'ni etkisi altına alan Sibirya soğukları yaşamı olumsuz etkiliyor. Hava sıcaklığının gece sıfırın altında 34 dereceye kadar düştüğü Erzurum'un Tekman İlçesi'nde her yer buz tuttu. Sibirya...

Sibirya soğukları Doğu'yu esir aldı

ERZURUM, () - DOĞU Anadolu Bölgesi'ni etkisi altına alan Sibirya soğukları yaşamı olumsuz etkiliyor. Hava sıcaklığının gece sıfırın altında 34 dereceye kadar düştüğü Erzurum'un Tekman İlçesi'nde her yer buz tuttu.
Sibirya üzerinden gelen yüksek basıncın etkisi Doğu Anadolu Bölgesi'ni dondurdu. Süs havuzları, dere, göl, ev ve iş yerlerinin camları buz tuttu. Hava sıcaklığı dün gece Erzurum'un Tekman İlçesi'nde sıfırın altında 34 dereceye kadar düştü. Termometreler yine sıfırın altında olmak üzere Ardahan'ın Göle ilçesinde 31,2, Erzurum Havalimanı bölgesinde 31.1, Ağrı'da 30.5, Ardahan'da 27.4, Kars'ta 24.9, Muş'ta 22.5, Erzurum'da 20.8, Iğdır'da 13.8 ve Erzincan'da 13.6 dereceyi buldu. 
Meteoroloji verilerine göre bugün saat 09.50 sıralarında hava sıcaklıkları gündüz olmasına rağmen sıfırın altında olmak üzere Erzurum Tekman'da 27, Ağrı'da 26,7, Muş Bulanık'ta 26, Ardahan'da 24, Kars'ta 20, Erzincan Tercan'da 20 ve Iğdır Tuzluca'da 17 derece oldu. Havadaki nem oranının da yüzde 80'lerde olduğuna dikkat çeken uzmanlar, mevsim normallerinin altında devam eden sıcaklıkların önümüzdeki Perşembe gününe kadar devam edeceğini belirtti.

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner246

banner55