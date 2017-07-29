Sibirya kaplanı asılan eti 6 metrelik direkten böyle aldı

Mesut IŞIK- Büşra KAYA/GEBZE (Kocaeli), () - KOCAELİ'nin Gebze İlçesi'nde bulunan Darıca Faruk Yalçın Hayvanat Bahçesi'nde 29 Temmuz Dünya Kaplan Günü etkinliği kapsamında 'Misha' isimli dişi kaplan 6 metre uzunluğundaki direğe asılan et parçasını tırmanarak aldı.

Hayvanat bahçesinde bulunan kaplanlardan 5 yaşındaki 'Misha' 6 metrelik direğe asılan eti almak için tırmandı. Erkek kaplan 'Sasha' ise bakıcısı tarafından çalıların arasına saklanan eti buldu. Bu etkinliğin kaplanlar için oldukça faydalı olduğunu ve dünya üzerinde yer alan kaplan nüfusunun azalmasına dikkat çekmek için böyle bir etkinlik düzenlediklerini söyleyen Darıca Faruk Yalçın Hayvanat Bahçesi Eğitim ve Pazarlama Müdürü Gökmen Aydın "29 Temmuz Dünya Kaplan Günü. Bugünle ilgili olarak çeşitli etkinlikler hazırladık" dedi. Bunlardan birinin 6 metrelik bir direğe et asmak olduğunu kaydeden Aydın, "Bu kaplan için oldukça faydalı bir çalışma. Çünkü fiziksel gelişimine katkıda bulunuyor. Burada gücünü harcayamayan ve çok güçlü olan bir canlı direğe tırmanarak kas gelişimine fayda sağlıyor. Bunu bugün yaparak ziyaretçilerimizin katılımını da sağlıyoruz. Böylece bu konuda insanlara bilgilendirme yapıyoruz. Dünyadaki azalan kaplan nüfusuna dikkat çekmeye çalışıyoruz" diye konuştu.

Darıca Faruk Yalçın Hayvanat Bahçesi’ne gelen vatandaşlar iki kaplanın yem bulma çabasını ilgi ile izlediler.

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