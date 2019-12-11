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Sibirya'daki Türk tarihine ışık tutacak araştırma

Sibirya'da, ortak kazı çalışmaları başlatan Türk ve Rus bilim insanları, 20 yıllık çalışmanın sonunda o bölgede Türk dili konuşan halklara ait antropolojik belgelere ulaştı. Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Kafkasya Orta Asya Arkeoloji...

GENEL 11.12.2019, 10:09

Sibirya'da, ortak kazı çalışmaları başlatan Türk ve Rus bilim insanları, 20 yıllık çalışmanın sonunda o bölgede Türk dili konuşan halklara ait antropolojik belgelere ulaştı. Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Kafkasya Orta Asya Arkeoloji Araştırmaları Merkezi Müdürü Prof. Dr. Semih Güneri, araştırmaların devam edeceğini söyleyerek, Bu, Türk tarihinin erken evrelerine açılmış bir penceredir. Yaklaşık 20 yıllık araştırmalarımızın ortaya koyduğu ışık yolumuzu aydınlatacak. Bundan sonra kanıtları daha geniş alanlara yayma imkanı bulacağız dedi.
Erken Türk tarihinin arkeolojik belgeler üzerinden araştırılmasını yürüten DEÜ keşif ekibi, Uzak Asya'daki Türk tarihini ele alan Türk-Altay kuramı sürecinde geliştirilen hipotezlere yeni somut kanıtlar buldu. DEÜ Kafkasya Orta Asya Arkeoloji Araştırmaları Merkezi ekibi olarak 20 yıldır yaptıkları çalışmalar doğrultusunda 2019 yılının yaz aylarında belli bir noktaya ulaştıklarını anlatan merkez Müdürü Prof. Dr. Semih Güneri, Baykal Gölü çevresinde yürütülen arkeolojik çalışmalar çerçevesinde Türklerin erken tarihleriyle ilgili birtakım hipotezlerin doğrulandığını söyledi. Kazılar sonucunda elde edilen arkeolojik ve antropolojik malzeme üzerinde geniş anlamda araştırmalar yapma imkanı bulduklarını ifade eden Prof. Dr. Güneri, Rus meslektaşlarımızla birlikte yapılan çalışmalara göre bölgede 3 ayrı noktadaki kazılara doğrudan dahil olduk. Daha önce geliştirdiğimiz Türk-Altay kuramında yer alan, Türklerin erken tarihleriyle ilgili birtakım hipotezlerin doğrulandığını mutlulukla gördük. Geliştirdiğimiz hükümler hipotezdir. Bilimsel kanıtlarla akıl yürütüyoruz. O bölgede Türk dili konuşan halklara ait antropolojik belgelere ulaşmış olduk dedi.
'NEOLİTİK ÇAĞLARDAN İTİBAREN BU BÖLGEDE TÜRK DİLİ KONUŞAN HALKLARIN ARKEOLOJİK KÜLTÜRLERİNİ GÖRÜYORUZ'
Bu yaz Sibirya bölgesinin farklı bir alanına ilk kez girdiklerini açıklayan Prof. Dr. Güneri, insan iskeletlerinden oluşan 20'den fazla antropolojik belge incelediklerini dile getirdi. Hipotezlerin tam olarak kanıtlanmamış bilgiler olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Güneri, bugüne kadar yaptıkları çalışmalar için son derece önemli bulgular elde ettiklerini söyledi. Prof. Dr. Güneri, şöyle devam etti
Baykal Gölü'nün kuzey kesimlerinde, buzul dönemlerinde bile yaşamın olduğu mikroklima bir alan var. Daha önce yapılan araştırmalarda kültür belgelerine ulaşılmış. Antropolojik belgelerin de incelenmesi sonucunda tek tip etnik bir yapının mevcut olduğu doğrultusunda hipotezler ileri sürülmüştü. M.Ö. 17 bin ile 12 bin arasında o bölgede yaşamış insanlara ait antropolojik belgelerin, bahsedilen tek tip insan gruplarına ait olduğunu biliyoruz. Bu insan gruplarının konuştuğu dil konusunda bizim Türk-Altay kuramı dahilinde bir hipotezimiz vardı. Buradaki insan gruplarının hangi dili konuştuğuna dair kesin belge olmasa da hipotez olarak diyoruz ki, erken dönemde var olan halkların devamını incelediğimizde bir çıkış yolu bulabiliriz. Neolitik çağlardan itibaren bu bölgede Türk dili konuşan halkların arkeolojik kültürlerini görüyoruz. Bundan sonra bulduğumuz ipuçlarını doğrudan arkeolojik kazılar yaparak daha geniş alanlara yayacağız. Kuzey Sibirya'ya doğru başka bir keşif gezisi yapmamız gerekecek. Baykal Gölü'nün kuzeyinde bizim de tahmin ettiğimiz gibi yakut bölgesine kadar olan alanlarda antropolojik belgelere ulaşabileceğimizi düşünüyoruz. Bu Türk tarihinin erken evrelerine açılmış bir penceredir. Yaklaşık 20 yıllık araştırmalarımızın ortaya koyduğu ışık yolumuzu aydınlatacak. Bundan sonra kanıtları daha geniş alanlara yayma imkanı bulacağız. 2020 yazında yapacağımız çalışmalar çok önem taşıyor. 

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