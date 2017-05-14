Siber saldırı, Oyak Renault Bursa fabrikasında da üretimi durdurdu

Edip TEKİN / BURSA, () – DÜNYA genelinde etkili olan zararlı yazılım ‘WanaCrypt0r 2.0 saldırısı' Oyak Renault'un Bursa fabrikasında da üretimi durdurdu. Tedbir amacıyla dün sabah 03.00’ten beri endüsriyel faaliyetlerin durduğu fabrikadaki üretimin bu gece saat 24.00’teki vardiyada başlaması bekleniyor.

Siber saldırı Cuma gününden itibaren Renault şirketini de etkiledi. Fransa'nın güneybatısındaki Sandouville'deki fabrikanın ardından Bursa Organize Sanayi Bölgesi’ndeki Oyak Renault fabrikasında da bilgisayar ve otomasyon sistemlerinin etkilenmesi nedeniyle üretim durdu. Fabrikadaki tüm bilgisayarlar kapatılırken, 2.5 vardiya üretim yapılamadı. Pazar günü tatil olması nedeniyle üretim yapılmayan fabrikada bu gece 24.00’ten itibaren normal vardiyanın başlaması bekleniyor. 3 vardiya halinde çalışan fabrikada günde bin 310 üretim yapılıyor. Bursa fabrikasında geçen yıl eylül ayında Yeni Megan Sedan üretimine başlanmıştı. Şirketin bu model otomobili sadece Bursa fabrikasında üretiliyor.

'DÜNYADAKİ RENAULT GRUBUNU ETKİLEDİ'

Oyak Renault yetkilileri ise küresel boyuttaki saldırının dünyadaki bütün Renault grubunu etkilediğini belirterek şöyle dedi:

“Yazılımın zarar vermemesi için endüstriyel faaliyetler durduruldu. Bursa fabrikasında da montaj bantlarında üretime ara verildi. Bu, Renault’un küresel bir kararı. Halen virüsün yayılmasını önlemek için çalışmalar devam ediyor. Gün içindeki toplantılar sonucu üretimle ilgili durum kesinleşecek.”

Son olarak İngiltere'nin ulusal sağlık sistemi veri tabanı ile İspanya'da başta telekomünikasyon şirketi Telefonica olmak üzere elektrik şirketi Ibedrola, enerji şirketi Gas Natural, bankacılık grubu BBVA'nın da aralarında bulunduğu ülkenin en önemli şirketleri zararlı yazılım 'WannaCrypt0r 2.0'ın hedefi olmuştu. ABD, Rusya, Avustralya, Portekiz ve Meksika'daki kamu ve özel kuruluşlar da uluslararası siber saldırıdan etkilenmişti.

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