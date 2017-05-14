Siber saldırı, Oyak Renault Bursa fabrikasında da üretimi durdurdu (2)

OYAK RENAULT'TA ÜRETİM BAŞLAYAMADI

Dünya genelinde etkili olan zararlı yazılım 'WanaCrypt0r 2.0 saldırısı' sonucu Cuma gününden beri üretimi duran Oyak Renault'un Bursa fabrikasındaki teknik bakımlar devam ettiği için üretim başlayamadı. Üretimin bu gece yarısı 24.00 vardiyada başlaması bekleniyordu, ancak teknik bakımların devam ettiği fabrikada gece vardiyası ve sabah 08.00 -16.00 vardiyalarına gelecek personele işe gelmemeleri bildirildi. 16.00-24.00 vardiyasında çalışanların ise işe gelip gelmeyeceklerinin henüz belli olmadığı öğrenildi.