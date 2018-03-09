Sibel'in hastalığını fırsata çevirmek istediler

ANTALYA'da, çok nadir görülen bir tür cilt kanserine yakalanan Sibel Oflas'ın (43) dramının gündeme gelmesinin ardından, talihsiz kadının hastalığını fırsata çevirmek isteyenler oldu. Bazı kişiler Oflas'a ulaşarak krem ve mantar çeşitlerini satmak istedi, bazıları da 'Size cin musallat olmuş', 'Filanca hocayı bulup, kendinizi okutun', 'Size ölüm büyüsü yapmışlar, acil bana ulaşın' tekliflerinde bulundu.Dünyada 600- 700, Türkiye'de ise 15 ile 20 arasında kişide tespit edilen bir tür deri kanserine (epidermodisplazya verrüsiformis) yakalanan Sibel Oflas, yüzündeki yaralar nedeniyle meraklı vatandaşların sorularından bıkınca, sadece hastaneye giderken dışarı çıkmaya başladı. Otobüsle hastaneye giderken 'Yüzünüze kezzap mı attılar?' benzeri sorularla sık karşılaşan Oflas'ın, dakikalarca süren bakışlardan rahatsız olduğunu belirtmesinin ardından Muratpaşa Belediyesi devreye girdi. Belediye ekipleri, hasta kadını ihtiyacı olduğunda hastaneye getirip götürmeye başladı.ÇOK KANSER HASTASI İYİLEŞTİRDİMSibel Oflas, haberin çıkmasının ardından istediği gelişmelerin yaşanmadığını söyledi. Uzman doktorlar ve benzer hastalığı taşıyanlarla iletişim kuramadığını kaydeden Oflas, ancak vatandaşların çok fazla ilgisiyle karşılaştığını söyledi. İyi niyetliler kadar kötü niyetli insanların da kendisini aradığını belirten Oflas, “İnsanların çaresizliğini, hastalığını fırsata çevirmeye çalışan çıkarcı insanlarımız da var. Bu tip insanlar eşimin telefon numarasına kadar bulup, 'İlaç ürettim. Yurt dışında tahlil ediliyor, Türkiye'de henüz sıkıntılı, sakın kimseye söylemeyin. Masraflarımı karşılayın, ben gelip süreyim. Ben çok kanser hastası iyileştirdim' demiş. Birçok kanaldan bizi bu konuda taciz edenler var" dedi.'ÖLÜM BÜYÜSÜ YAPMIŞLAR'Türkiye'nin birçok kentinden arandığını dile getiren Sibel Oflas, okunmuş kına, toprak göndermek isteyenler olduğunu söyledi. Oflas, “Ben bu tür şeyleri istemediğimde de beni azarlıyorlar. Hatta 'Size cin musallat olmuş', 'İçinize cin kaçmış', 'Filanca hocayı bulup kendinizi okutun', 'Size ölüm büyüsü yapmışlar, acil bana ulaşın', 'Sizin ya da ailenizin günahlarından dolayı bunu yaşıyorsunuz, hiç çare aramayın' diyen çok fazla kişi oldu. Bir de yaklaşık 150 kişi reishi mantarı öneriyor, ısrarla bunu satmaya çalışanlar var. Bu evreye gelene kadar zaten birçok şey denedim, o mantar da dahil. Bu kanser türünde hiçbir şey etki etmiyor. Ama çaresizlikten insanlar deniyor. Lütfen mantarcılar bana yazmasın, bıktım. Amaçları aslında bana yardım etmek değil, gelir elde etmek" diye konuştu.'HERŞEY PARA DEĞİL'Sibel Oflas, özellikle yurt dışından yazan vatandaşların kendisine maddi yardım teklif ettiğini söyledi. Maddi yardım toplamadığını vurgulayan Oflas, “Çareyi devletimizden bekliyorum. Onlara çok teşekkür ediyorum. İnsanların çaresizliğini, hastalığını lütfen fırsata çevirmeye çalışmayın. Bir gün sizin de başınıza gelebilir. Duyarlı ve insani davranalım. Herşey para değil" dedi.BAKIŞLAR DEĞİŞTİHaberden sonra insanların kendisine bakışının değiştiğini belirten Oflas, “Artık soru sormuyorlar. Havaalanında biri koşarak yanıma geldi. Beni izlediğini ve böyle çok sevdiğini söyledi. Antalya'da üstgeçitte bir kadın beni çok sevdiğini söyledi. Otobüse bindiğimde de rahatsız edici bakışları çok görmüyorum. Yüzümdeki yaralar için 'Şov yapmak için makyajla yapmış' diyenler oldu. PKK sempatizanı, namaza hakaret ettiğime yönelik videolarımı izlediğini söyleyenler var. Beni kime benzettiklerini bilmiyorum, ama bu tip şeyler çok incitici. Bu yazılar devam ederse, o kişileri savcılığa vereceğim" diye konuştu.Sibel Oflas, hastaneye gidiş gelişinde araç tahsis eden Muratpaşa Belediyesi'ne de teşekkür etti.

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