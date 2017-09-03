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Shevchenko: Türkiye'nin kadrosu çok iyi  

Serhan Türk-Kharkiv,() Dünya Kupası Elemeleri’nde Türkiye’yi sahasında 2-0 mağlup eden Ukrayna’da Teknik Direktör Andriy Shevchenko, karşılaşma sonrasında düzenlenen basın toplantısında konuştu.  Ağırlıklı olarak Ukrayna Milli...

Shevchenko: Türkiye'nin kadrosu çok iyi  

Serhan Türk-Kharkiv,() Dünya Kupası Elemeleri’nde Türkiye’yi sahasında 2-0 mağlup eden Ukrayna’da Teknik Direktör Andriy Shevchenko, karşılaşma sonrasında düzenlenen basın toplantısında konuştu. 
Ağırlıklı olarak Ukrayna Milli Takımı hakkında konuşmak istediğini ifade eden genç çalıştırıcı, “Türk Milli Takımı hakkında bir şey söylemek istemiyorum, Ukrayna Milli Takımı hakkında konuşmak istiyorum. Türk Milli Takımı’nda yeni bir antrenör var, yeni bir takım oluşturmak Mircea Lucescu için zordu. Kendi avantajlarımızı biliyorduk ve bu sayede Türkiye’nin sahada bir şey yapmasına izin vermedik. Ukrayna son dönemde daha da güçlendi. Oyuncularıma teşekkür etmek istiyorum. Gerçekten çok iyi çalışıyorlar, çok özen gösteriyorlar ve çok istekliler. Türkiye’nin kadrosu bana göre çok iyi. Galiba şu anda takımda bir anlayış yoktu. Büyük potansiyelleri var, başarılı olacaklarına inanıyorum" ifadelerini kullandı.

“Türkiye’nin geleceği çok parlak"
Bu maç için çok iyi hazırlandıklarını söyleyen Andriy Shevchenko, “Türk Milli Takımı’nın zayıf ve güçlü yanlarını biliyorduk. Güçlü yanlarını yok etmeye çalıştık. Bu noktadaki oyuncuları oynatmamak için sahadaydık. Bunun yanında fiziksel olarak da çok iyi hazırlanmış durumdaydık. Tekrar söylemek istiyorum, Türkiye’nin çok iyi bir kadrosu ve çok iyi bir teknik direktörü var. Bunun için Türkiye’nin geleceği çok parlak" dedi. Özellikle Yarmelonko’nun mükemmel bir futbol ortaya koyduğunu söyleyen Shevchenko, “Yarmelonko, 6 buçuk saatlik uzun bir uçak yolculuğunun ardından otelde kaldı ve sonrasında takıma bugün katıldı. Ancak bugün çok iyi seviyede olduğunu gördük" diyerek sözlerini tamamladı.
 

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