Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
12 Dev Adam mağlubiyetle başladı
12 Dev Adam mağlubiyetle başladı
flaş.. Tunceli'de 5 PKk'lı öldürüldü
Tunceli'de 5 PKk'lı öldürüldü
Cumhurbaşkanı Erdoğan kurban vekaletini Kızılay'a verdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan kurban vekaletini Kızılay'a...
ABD Rusya Başkonsolosluğunu kapatıyor
ABD Rusya Başkonsolosluğunu kapatıyor

Sezon açıldı ama balıkçı tekneleri kıyıda kaldı

Mehmet İlkay ÖZER / İSTANBUL, () - DENİZLERDE av sezonunun açıldığı tarih olan 1 Eylül, Kurban Bayramı'na denk geldiği için balıkçı tekneleri kıyıda kaldı.  Yaklaşık 4 ay süren denizlerdeki av yasağı sona erdi. Ancak balık sezonunun...

Sezon açıldı ama balıkçı tekneleri kıyıda kaldı

Mehmet İlkay ÖZER / İSTANBUL, () - DENİZLERDE av sezonunun açıldığı tarih olan 1 Eylül, Kurban Bayramı'na denk geldiği için balıkçı tekneleri kıyıda kaldı. 
Yaklaşık 4 ay süren denizlerdeki av yasağı sona erdi. Ancak balık sezonunun açılışının Kurban Bayramı'na denk gelmesi nedeniyle İstanbul'da balıkçılar denize açılmadı. Önceki yıllarda görkemli törenlerin düzenlendiği Rumeli Feneri'nde tekneler limanda kaldı. Kurban Bayramı dolayısıyla denize açılmadıklarını belirten balıkçılar, bayramın ikinci gününden itibaren denize açılacaklarını söylediler.

"KURBAN BAYRAMI OLDUĞU ZAMAN GENELDE BALIKHANELER KAPALI OLUR"
Geçen senelerde av sezonunun açılmasıyla birlikte yoğunluk gözlenen Sarıyer Rumeli Feneri'ndeki balıkçı barınaklarından bu yıl tekneler açılmadı. Bir balıkçı durum hakkında şunları söyledi:

"Bayram dolayısla gemiler açılmadı. Tabii Ordu'dan, Samsun'dan gelen balıkçılar var.  Bayramın ikinci gününden itibaren açılmaya başlarlar. Zaten balık hali de kapalı."

Bir diğer balıkçı ise, "Kurban Bayramı olduğu zaman genelde balıkhaneler kapalı olur. Balıkçı arkadaşlar bayramda evlerinde dursunlar diye bu yıl biraz geç başlayacak. Sezona bu dönem itibarıyla hazırız. Denizlerde balık durumu şimdilik iyi gibi duruyor" diye konuştu.

(FOTOĞRAF)

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314