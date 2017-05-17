Sezer, başarıda engel tanımıyor

Ergün AYAZ- Orhan UZUN/KANDIRA (Kocaeli), () - KOCAELİ'nin Kandıra İlçesi'nde Spina Bifida (ayrık veya açık omurga) hastası olan 15 yaşındaki Sezer Yaşar, TEOG'da 569 puan aldı. Tekerlekli sandalye ile okuldaki eğitimini sürdüren, sınıflarını takdirle geçen Sezer Yaşar, iyi bir lisede eğitim görmeyi hedefliyor. Sezer, taraftarı olduğu Galatasaray'ın bir karşılaşmasını statta izlemeyi çok istediğini söyledi.

Zafer Orta Okulu 8'inci sınıf öğrencisi Sezer Yaşar, omurga hastalığı nedeniyle evinde yürüteç ve ellerinin üzerinde yürüyor, okulda ise tekerlekli sandalye ile eğitimini sürdürüyor. Sezer Yaşar, sınıflarını hep takdir ile geçti. Sezer Yaşar, TEOG'dan 569 puan alırken, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü de başarısı nedeniyle kutladı. Aynı okulda hizmetli olan babası Ayhan Yaşar ile birlikte okula gidip gelen Sezer Yaşar'ın hedefi iyi bir lisede eğitim görmek.

Sezer Yaşar, TEOG'da 569 puan aldığını belirterek, "Bu hastalık yürümemi engelliyor. Sadece kollarımı kullanabiliyorum. Karnelerimin hepsi takdir. TEOG sınavından 569 puan aldım. Lise olarak İzmit'ten bir okul düşünüyorum. İleride spor spikeri veya tarih profesörü olmak istiyorum ama avukat da olabilirim. İlber Ortaylı gibi tarih profesörü olmak istiyorum. Babam benim okuduğum okulda hademe olarak çalışıyor. İzmit'te bir lise kazanırsam babamın ekonomik durumu yetersiz. Okulda beni taşımak için hademe olarak işe girmek zorunda kalması benim canımı biraz sıkıyor. Bize yetkililerin sahip çıkmasını, destek olmasını istiyorum. Okula giderken ilk zamanlarda traktör bazen de bebek arabasıyla götürüyorlardı. Şimdi bir arabamız var onunla gidiyoruz. Sınıfa giderken de kucakta veya tekerlekli sandalye ile annem, babam veya ağabeyim taşıyor" dedi. Sezer Yaşar taraftarı olduğu Galatasaray'ın bir karşılaşmasını izlemeyi çok istediğini söyledi.

Ayhan Yaşar çocuğunun iyi bir okulda okumasını istediğini belirterek, "Kandıra Zafer Orta Okulu'nda ücretli olarak çalışıyorum. Sürekli bir işim yok, çocuğumun okuması için daha düzenli ve sürekli bir iş olmasını istiyorum. Yürüyemediği için biz anne babası olarak okula kendimiz götürüyoruz. Çocuğumun daha iyi bir okulda okumasını istiyorum. Yetkililerden destek bekliyorum" diye konuştu.

Çocuğunun birinci sınıftan itibaren çok başarılı olduğunu ve takdirname getirdiğini söyleyen Nagehan Yaşar, "Çok başarılı birinci sınıftan bu yana hep takdir getirdi. 90 üstü ortalaması geliyor. Çok iyi derslerini de düzenli çalışıyor. TEOG'ta çok güzel başarılar elde etti. Bizi mutlu etti, gururlandırdı. Daha iyi bir okumasını istiyorum. Artık bize destek olacak birilerinin çıkmasını istiyoruz. En azından iyi bir okulda okuması için" dedi.



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