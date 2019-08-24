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Sezen Aksu'nun baba acısı
SANATÇI Sezen Aksu'nun, solunum yetmezliği nedeniyle İzmir'deki hastanede bir süredir tedavi gören babası Sami Yıldırım (92), yaşamını yitirdi. Sezen Aksu'nun, solunum yetmezliği olan babası Sami Yıldırım, 28 Temmuz'da, İzmir Kent...
GENEL 23.08.2019, 12:03
SANATÇI Sezen Aksu'nun, solunum yetmezliği nedeniyle İzmir'deki hastanede bir süredir tedavi gören babası Sami Yıldırım (92), yaşamını yitirdi.
Sezen Aksu'nun, solunum yetmezliği olan babası Sami Yıldırım, 28 Temmuz'da, İzmir Kent Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Yıldırım, bu sabah, doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti. Doktoru, anestezi uzmanı Doç. Dr. Mert Akan, Sami Yıldırım'ın akciğer enfeksiyonu ve çoklu organ yetmezliği nedeniyle yaşamını yitirdiğini söyledi. Annesi Şehriban Yıldırım'ı 3 yıl önce kaybetmesinin ardından ikinci büyük acıyı yaşayan Sezen Aksu, babasının tedavisi sürecinde sürekli yanında bulundu. Hastanede olan Sezen Aksu, ölüm haberiyle büyük üzüntü yaşadı.
Sezen Aksu'nun, solunum yetmezliği olan babası Sami Yıldırım, 28 Temmuz'da, İzmir Kent Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Yıldırım, bu sabah, doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti. Doktoru, anestezi uzmanı Doç. Dr. Mert Akan, Sami Yıldırım'ın akciğer enfeksiyonu ve çoklu organ yetmezliği nedeniyle yaşamını yitirdiğini söyledi. Annesi Şehriban Yıldırım'ı 3 yıl önce kaybetmesinin ardından ikinci büyük acıyı yaşayan Sezen Aksu, babasının tedavisi sürecinde sürekli yanında bulundu. Hastanede olan Sezen Aksu, ölüm haberiyle büyük üzüntü yaşadı.
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