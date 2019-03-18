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Seyit Onbaşı, mezarı başında anıldı

ÇANAKKALE Savaşları'nda, Rumeli Mecidiye Tabyası'nda sırtlayarak kaldırdığı 215 kilogramlık top mermisiyle savaşın seyrini değiştirdiği belirtilen Koca Seyit (Seyit Onbaşı), Balıkesir'in Havran ilçesindeki mezarı başında anıldı. Havran'ın...

Seyit Onbaşı, mezarı başında anıldı
ÇANAKKALE Savaşları'nda, Rumeli Mecidiye Tabyası'nda sırtlayarak kaldırdığı 215 kilogramlık top mermisiyle savaşın seyrini değiştirdiği belirtilen Koca Seyit (Seyit Onbaşı), Balıkesir'in Havran ilçesindeki mezarı başında anıldı.
Havran'ın Kırsal Kocaseyit Mahallesi'nde, AK Parti Medya Tanıtım Başkan Yardımcısı ve Balıkesir Milletvekili Mustafa Canbey, Havran Kaymakamı Şeref Aydın, Belediye Başkanı AK Partili Emin Ersoy, askeri erkan, sivil toplum kuruluşu üyeleri ve çok sayıda vatandaşın katıldığı programda, Seyit Onbaşı'nın kabri başında saygı duruşunda bulunuldu, dua edildi. Ayrıca, 19. Motorlu Piyade Tugayı Merasim Takımı tarafından saygı atışı yapıldı.
Törene katılanlar, 18 Mart 1915'te sırtına aldığı 215 kilogramlık top mermisiyle İngiliz 'Ocean' zırhlısının batırılmasını sağlayan Koca Seyit'in Türk bayraklarıyla donatılan mezarına karanfil bıraktı. Daha sonra, beraberindekilerle Koca Seyit Anıt Müzesi'ni ziyaret eden milletvekil Canbey, anı defterine duygu ve düşüncelerini yazdı.
Çanakkale Savaşları'nda vatan için canlarını feda eden şehitler anısına Kocaseyit Mahallesi Camisi'nde mevlit okundu, vatandaşlara lokma dağıtıldı.

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