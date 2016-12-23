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Seyir halinde kamyonet alev alev yandı

AYDIN'ın Didim İlçesi'nde, hurda kağıt yüklü kamyonet, seyir halindeyken çıkan yangında alev alev yandı. Alevleri söndürmek isterken elinden hafif yaralanan Abdülkadir Çebi, olay yerinde tedavi edildi. Bugün saat 14.00 sıralarında...

Seyir halinde kamyonet alev alev yandı
AYDIN'ın Didim İlçesi'nde, hurda kağıt yüklü kamyonet, seyir halindeyken çıkan yangında alev alev yandı. Alevleri söndürmek isterken elinden hafif yaralanan Abdülkadir Çebi, olay yerinde tedavi edildi.
Bugün saat 14.00 sıralarında Didim'den Akbük yönüne giden Abdülkadir Çebi'nin kullandığı 09 JP 903 plakalı kamyonet, seyir halindeyken kasasından alevler yükselmeye başladı. Alevleri farkeden Çebi, kamyonetini yolun sağına çekip, inerek canını kurtardı. Ardından da itfaiyeyi arayıp, durumu bildirdi. Çebi, bir yandan da kendi imkanları ile alevleri söndürmek isterken, elinden hafif yaralandı. Bu sırada gelen itfaiye ekipleri, kısa sürede kamyoneti saran alevleri, su sıkarak söndürdü. Kamyonet kullanılmaz hale gelirken, yaralanan Çebi'ye 112 ekibi olay yerinde müdahalede bulundu. Yoldan geçen bir araçtan söndürülmeden atılan sigaranın kamyonetin kasadaki kağıtları tutuşturması sonucu çıktığı sanılan yangınla ilgili polis soruşturma başlattı.

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