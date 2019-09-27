Şeyhmus Tatlıcı'nın 3 suçtan beraatı, bir suçtan cezalandırılması istendi

Hayati ARIGAN/İSTANBUL () MERHUM iş adamı Şeyhmus Tatlıcı'nın kendisiyle aynı ismi taşıyan oğlu hakkında eşi Melisa Tatlıcı'ya hamile olduğu dönemde yaralama, cinsel saldırı, hakaret ve tehdit suçlarında bulunduğu gerekçesiyle 18 yıla kadar hapis cezası istemiyle açılan davada, duruşma savcısı mütalaasını açıkladı. Savcı, Melisa Tatlıcı'nın suç tarihinden 6 ay sonra şikayette bulunduğunu hatırlatarak, cinsel saldırı, hakaret ve tehdit suçlarından yeterli ve inandırıcı delil bulunmadığını belirterek Şeyhmus Tatlıcı'nın beraatını istedi. Melisa Tatlıcı'nın temizlik sopasıyla yaralandığını destekleyen darp raporlarının bulunduğunu belirten savcı, Tatlıcı'nın yaralama suçundan cezalandırılmasını talep etti.

İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'nde dün görülen duruşmaya tutuksuz sanık Şeyhmus Tatlıcı katılmazken kendisini avukatları Kezban Hatemi, Nezihe Hıdıroğlu ve Uğur Uğurlu temsil etti. Şikayetçi Melisa Tatlıcı da avukatı Pınar Horasan ile davaya katıldı.

6 AY SONRA ŞİKAYETÇİ OLDU

Duruşma savcısı mütalaasını açıklayarak Şeyhmus Tatlıcı'nın cinsel saldırı, hakaret ve tehdit suçlarından beraatını, yaralama suçunda da cezalandırılmasını istedi. Şeyhmus Tatlıcı'nın 31 Temmuz 2017'de Sarıyer'deki evlerinde eşi Melisa Tatlıcı'ya karşı işlediği suçlardan dava açıldığını hatırlattı. Melisa Tatlıcı'nın olaydan 3 hafta sonra Aile Mahkemesi'nden ŞeyhmusTatlıcı hakkında uzaklaştırma tedbiri kararı çıkarttığını ancak 6 aylık şikayet süresinin dolmasına bir gün kala savcılığa şikayette bulunduğunu belirtti.

3 BERAAT BİR CEZA

Savcı sanık Şeyhmus Tatlıcı'nın hakaret, cinsel saldırı ve tehdit suçlarını işlediğine dair yeterli ve inandırıcı delil bulunmadığını belirterek beraatını istedi. Kasten yaralama iddiasını, temizlik sopasıyla darp edildiğini belirten Melisa Tatlıcı'nın aldığı darp raporlarının desteklediğini belirten savcı ancak basit tıbbi müdahale ile iyileşebilecek düzeyde olduğunun tespit edildiğini açıkladı. Savcı sanık Tatlıcı'nın yaralama suçundan cezalandırılmasını mahkemeden talep etti.

Mahkeme heyeti sanık avukatlarına mütalaaya karşı görüşlerini açıklaması için süre verip davayı erteledi.

İDDİANAMEDEN

Şeyhmus Tatlıcı'nın (31) Kanlıca'daki evinde yaşanan olayda, Şeyhmus Tatlıcı'nın telefonuna eski kız arkadaşından mesaj geldiği, bu mesajı eşi Melissa Tatlıcı'nın (26) görmesi üzerine evli çiftin arasında tartışma çıktığı aktarıldı. İddianamenin devamında Şeyhmus Tatlıcı'nın tartışma esnasında eşine hakaretlerde bulunduğu ile hamile eşinin kollarını sıktığı, temizlik sopasıyla bacaklarına vurduğu ve yaralanan eşine cinsel saldırıda bulunduğu da anlatılmıştı. Şeyhmus Tatlıcı'nın 'yaralama' 'cinsel saldırı', 'hakaret' ve 'tehdit' suçlarından 18 yıla kadar hapis cezası istenmişti.



