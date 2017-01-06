Şeyh Said'in torunu Belediye Başkanlığı görevinden alındı

Şeyh Said'in torunu olan Erzurum'un Tekman ilçesinin DBP'li Belediye Başkanı Ali Sait Fırat, İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Anayasa'nın 127, Belediye Kanununun 47'nci maddesi uyarınca İçişleri Bakanlığının 6 Ocak 2017 tarihli onayı ile Tekman Belediye Başkanı Ali Sait Fırat görevden alındı. Görevden uzaklaştırılan Ali Sait Fırat'ın yerine Tekman Kaymakamı Kemal Karahan kayyum olarak görevlendirildi.

Erzurum'un Tekman ve Hınıs ilçelerinde cumhuriyetin ilk yıllarında meydana gelen ayaklanmanın lideri Şeyh Said'in 93 yaşındaki oğlu Şeyh Ahmet'in oğlu Hasan Basri Fırat Hınıs'ta, Şeyh Said'in diğer oğlu Selahattin'in torunu Ali Sait Fırat ise Tekman ilçesinde 2014 yerel seçimlerde belediye başkanı olmuştu. İşçi emeklisi, evli ve 6 çocuk babası Hasan Basri Fırat geçen 1 Eylül'de, işletme mezunu olan evli ve 4 çocuk babası Ali Sait Fırat ise bugün görevden ayrıldı.

Erzurum'un Hınıs ilçesine bağlı Kolhisar köyünde 1865 yılında dünyaya gelen Şeyh Said, 1925'te Doğu Anadolu'da çıkan ayaklanmanın lideri olduğu gerekçesiyle idam edilmişti.