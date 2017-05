Şeyh Halid'i anma etkinliğinde 50 bin kişi, 1 kilometrelik kardeşlik sofrasına oturdu

BATMAN'ın Beşiri İlçesi'ne bağlı Örmegöze Köyü'nde her yıl Mayıs'ın ikinci haftasında düzenlenen Şeyh Halid'i anma ve aş dökme etkinliğine bu yıl Türkiye'nin dört yanından 50 bin kişi katıldı. Konukları ağırlamak için köye 5 bin çadır kurulurken, etkinliğin son gününde 50 bin davetli, 1 kilometrelik kardeşlik sofrasında birlikte yemek yedi.Örmegöze Köyü'nde her yıl Mayıs ayının ikinci haftasında düzenlenen Şeyh Halid'i anma ve aş dökme etkinliğine bu yıl da binlerce kişi katıldı. İki gün süren etkinliklere yaklaşık 50 bin kişi katılırken, konukları ağırlamak için köye 5 bin çadır kuruldu. Örmegöze Köyü'ne gelenler Nakşibendi tarikatının bir kolu olan Zilan şeyhlerinden, Şeyh Halid'in türbesine giderek, dua etti. Karadeniz bölgesi başta olmak üzere Türkiye'nin dört bir yanından gelen konukların iki gün süreyle kaldığı köyde etkinliklerden önce uzun hazırlıklar yapıldı. Etkinliklere bu yıl, İstanbul, İzmir, Ankara, Kastamonu, Ordu, Samsun, Amasya, Erzincan, Konya, Balıkesir, Adana, Mersin, Manisa ve Tekirdağ'dan ziyaretçiler katıldı. Etkinlik boyunca Tekirdağ ve Lüleburgaz ilahi grupları tarafından konuklara ilahi dinletisi sunulurken, ziyaretçiler birlikte ibadet etti. Beşiri'deki evinden, etkinliğin yapıldığı dedesi Şeyh Halid Türbesi'nin olduğu bölgeye gelen Şeyh Selman Bağdu ise türbe yakınında kalabalık tarafından zılgıt, alkış ve def çalınarak karşılandı. Kalabalığı selamlayan Şeyh Selman Bağdu, daha sonra Şeyh Halid'in bulunduğu türbeyi ziyaret edip, dua okudu. Türbe dönüşünde çadırda konukları kabul eden Selman Bağdu, 2 gün süren etkinlikler kapsamında ilahi yarışmasında dereceye girenlere koyun ve bazı hediyelerin verileceğini söyledi.ŞEYH SELMAN BAĞDU:ANA TEMAMIZ BARIŞ MESAJI VERMEK1954 yılında vefat eden Şeyh Halid'in torunu Şeyh Selman Bağdu, 1955 yılından bu yana etkinliğin devam ettirildiğini belirterek, şöyle dedi:"Türbede yaklaşık 5 bin çadır kurduk. 60 yıllık geleneğin sürdüğü türbede konuklarımız bu yıl da aş dökme ve anma etkinliklerinde bulunuyor. Türkiye'nin dört bir yanından buraya gelenler bir arada ibadet ediyor, ilahiler okuyor. Türbemiz bir yerde hoşgörünün adresidir. Konuklarımızın ibadetlerini yapabilmeleri için de her türlü imkanı sağladık. Bu yıl türbede ana temamız dünyada ve ülkemizde barış mesajını vermektir."Etkinliklere katılan Batman Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Abdulkadir Demir, türbe ziyaretinde anlamlı mesajlar verildiğini belirterek, "Önemli anma etkinliği sayesinde Batman ve yöresine olan algı da değişiyor" diye konuştu.50 BİN KİŞİ, 1 KİLOMETRELİK KARDEŞLİK SOFRASINA OTURDUKöyde 2 gün süren etkinliklerin sonunda Türkiye'nin değişik yerlerinden gelen yaklaşık 50 bin kişi, bir kilometre uzunluğundaki kardeşlik sofrasında ağırlandı. Etkinliğin son gününde verilen yemeğe bölgede tanınan kanaat önderleri ve çok sayıda ziyaretçi de katıldı. Bugün öğlen saatlerinde düzenlenen kardeşlik sofrasında 4 ton et ve 2 ton bulgur ve pirinç ile yapılan güveç, tatlı ve 200 bin ekmek tüketildi. 1 kilometrelik yer sofrasında bir araya gelen ziyaretçiler, akşam saatlerinde türbeden ayrılarak memleketlerine döndü. Şeyh Halid'in torunu Şeyh Selman Bağdu, etkinlik için gelen konuklara teşekkür ederek, uğurladı.

