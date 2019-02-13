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Sevgiliye kemancı eşliğinde çiçek servisi

ANTALYA'da bir çiçekçilik firması, 14 Şubat Sevgililer Günü için sipariş edilen çiçekleri kemancı eşliğinde gönderiyor. Kemancının romantik şarkıları eşliğinde çiçeklerini teslim alan kadınlar, mutluluklarını gizleyemiyor. Muratpaşa...

Sevgiliye kemancı eşliğinde çiçek servisi
ANTALYA'da bir çiçekçilik firması, 14 Şubat Sevgililer Günü için sipariş edilen çiçekleri kemancı eşliğinde gönderiyor. Kemancının romantik şarkıları eşliğinde çiçeklerini teslim alan kadınlar, mutluluklarını gizleyemiyor.
Muratpaşa ilçesindeki Flora Center Çiçekçilik firması, 14 Şubat Sevgililer Günü'ne özel etkinlik hazırladı. Müşterilerin isteğine göre hazırlanan çiçekler, kemancı eşliğinde sevgilinin adresine gönderiliyor. Çiçeklerle kemancıyı karşılarında gören kadınlar, şaşkınlıklarını gizleyemiyor.
Erkek arkadaşının gönderdiği çiçekleri kemancı eşliğinde alan Melisa Türker, büyük mutluluk yaşadı. 14 Şubat'ın kendisi için anlamlı bir gün olduğunu belirten Türker, "Böyle bir sürprizle karşılaşacağımı hiç düşünmemiştim. Erkek arkadaşımın sürprizi beni şaşırttığı gibi, mutlu etti. Hangi kadın böyle bir sürpriz karşısında şaşırmaz ki. Çok hoşuma gitti, mutlu oldum. Tüm kadınlar bunu ister" dedi.
Firma sahibi Fatih Selçuk, sevgililer için değişik organizasyonlar yaptığını belirtti. 14 Şubat başta olmak üzere özel günler için düşündüğü kemancı eşliğinde çiçek teslim etmenin rağbet gördüğünü anlatan Selçuk, "Müşteri gelip çiçeğini beğeniyor, ardından iş yerimizdeki kemancı ile sevgilisinin sevdiği şarkıda anlaşıyor. Çiçeği teslim ederken başka bir arkadaşımız bu mutlu anı görüntüleyerek ölümsüzleştiriyor. Teslim anında çekilen fotoğraf ve videoları, daha sonra siparişi veren kişiye teslim ediyoruz" diye konuştu.
Geçen yıl düzenledikleri bu etkinlikte kemancının siparişlere yetişmekte zorlandığını anlatan Selçuk, duruma göre kemancı sayısının artabildiğini söyledi. Selçuk, çok güzel tepkiler aldıklarını belirterek, "Çiçek, kemancı ve anı görüntülemenin fiyatı 150 liradan başlıyor" dedi.

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