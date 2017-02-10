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Sevgililer için gül ithal edildi

SEVGİLİLER Günü'nün sembol hediyesi gülün üretimi, bu yıl seraları vuran kar ve don nedeniyle düştü. Çiçekçiler, Etiyopya, Ekvator ve Uganda'dan gül getirtti. Ancak bu ithalat fiyata yansımayacak. Gül yine geçen yıl olduğu gibi tanesi...

Sevgililer için gül ithal edildi
SEVGİLİLER Günü'nün sembol hediyesi gülün üretimi, bu yıl seraları vuran kar ve don nedeniyle düştü. Çiçekçiler, Etiyopya, Ekvator ve Uganda'dan gül getirtti. Ancak bu ithalat fiyata yansımayacak. Gül yine geçen yıl olduğu gibi tanesi 7, 10 ve 15 TL'den satışa sunulacak.
Seraları don vurunca güller soldu. 14 Şubat Sevgililer Günü'nün vazgeçilmez çiçeği bu yıl Etiyopya, Ekvator ve Uganda'dan ithal edildi. İzmir'de yerli üreticinin yetiştirdiği güllerin tamamını satın alan İzmirli çiçekçiler, 150 bin dal gül ithal etti. Çiçekçiler Odası Başkanı Kazım Kış, sevgilileri rahatlatan müjdeyi verdi. “Güller ithal ama fiyata yansıtmayacağız. Gülü geçen yılla aynı fiyata satacağız. Tanesini 7, 10 ve 15 TL'den satışa sunacağız. Sevgililer Günü geçen sene hafta sonuna denk geldi. Bu nedenle işyerlerinin kapalı olmasından dolayı, vatandaşlarımız farklı kutlama yollarına gitti. Farklı hediyeler aldılar. Ancak bu yıl hafta içine mesai gününe denk geldi. Bu nedenle geçen yılın aksine iki katı oranında satış yapmayı umuyoruz. Üyelerimiz, bir günlük satış için kendilerini ayarladılar, büyük beklenti içindeyiz. Üyelerimiz aldıkları siparişlerin şimdilik iyi olduğu bilgisini de verdi" dedi.

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