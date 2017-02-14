Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
El Bab şehidi Teğmen Furkan Yayla son yolculuğuna uğurlandı
Görele kurtuluş gününde şehit uğurladı
Kızını kurtarmak için üretti, dünyaya satıyor
’Şerden hayır doğar’ derler
Eski Başbakan Yardımcısı ve ailesini taşıyan helikopter göle düştü
Eski Başbakan Yardımcısı ve ailesini...
Cumhurbaşkanı Erdoğan " Halkımıza iyice anlatmamız lazım"
"Nihai hedefimiz DEĞAŞ'tan bölgeyi temizlemek"

Sevgililer Günü simidi

İbrahim EMÜL/OSMANİYE, () - OSMANİYE İş Kadınları Derneği'nin (İŞKAD) 'Aşkınızı Çiçekler, Açlığınızı Simitler Anlatsın' adlı AB projesi kapsamında eğitim alan kursiyerler, 14 Şubat Sevgililer Günü'ne kalp şeklinde özel...

Sevgililer Günü simidi

İbrahim EMÜL/OSMANİYE, () - OSMANİYE İş Kadınları Derneği'nin (İŞKAD) 'Aşkınızı Çiçekler, Açlığınızı Simitler Anlatsın' adlı AB projesi kapsamında eğitim alan kursiyerler, 14 Şubat Sevgililer Günü'ne kalp şeklinde özel simit hazırladı.
Kurs Eğitmeni usta aşçı Sevgi Uslu Gülçiçek ise 14 Şubat Sevgililer Günü için özel kalp şeklinde simitler yaptıklarını söyledi. Gülçiçek, "14 Şubat'a özel kalp şeklinde Osmaniye simidi yaptık. Buradaki sloganımız da 'Bu simitler mideye ve cebe zarar vermiyor' oldu" dedi.

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.