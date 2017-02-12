Sevgililer Günü'ne özel 25 gram ağırlığında imitasyon tek taşlı yüzük

YAKLAŞAN Sevgililer Günü nedeniyle tek taş yüzüklerde kampanya başlayan Kayseri'de kuyumcu Kemal İncetoprak, vitrine 25 gram ağırlığındaki imitasyon tek taşlı yüzük yerleştirdi. İncetoprak, benzer ağırlıktaki yüzüğün gerçeğini 100 bin dolara kısa zaman içerisinde yapabileceklerini söyledi.

Kazancılar Çarşısı'ndaki kuyumcular, Sevgililer Günü için hazırladıkları birbirinden şık ve estetik taş yüzükleri vitrinlerinin ön kısmına çıkardı. Vitrinde sergilediği ve ağırlığı 25 gram olan tek taş yüzük, imitasyon olmasına rağmen hediye alacakların gözdesi oldu. Taşı bu kadar büyüklükte olan yüzüğü yaptıklarını belirten İncetoprak, şöyle dedi:

"Yaklaşan 'Sevgililer Günü'nde olmazsa olmazlar arasında sevgi, sadakat ve birlikteliğin sembolu tek taş yüzük geliyor. Tek taş yüzükler 250 dolardan başlıyor ve 500 bin dolara kadar pırlanta tek taş yüzüklerimiz vardır. İşletmemizde bulunan ve dikkat çekmesi amaçlı yaptırdığım imitasyon, kısa zaman içerisinde en çok dikkat çeken ve fiyatı sorulan ürün oldu. Elimizde bulunan ve görsel açıdan da çok dikkat çeken bu imitasyon yüzüğün taşını Belçika’dan getirterek yapabiliyoruz. Tek taş yüzüklerin en büyük özelliği, taşı, berraklığı ve kusursuz olmasıdır. Rakamların yükselme nedeni de taşların kusursuzluğundan kaynaklanmaktadır. Pırlantayı genellikle 18 ayar maden üzerine işleyerek yapıyoruz. Maliyeti düşürmek adına 14 ayara da düşürdüğümüz oluyor."