Sevgililer Günü'nde önce sürpriz evlilik teklifi, sonra yıldırım nikah

EDİRNE’de 14 Şubat Sevgililer Günü nedeniyle belediyenin düzenlediği etkinliğe katılan Oğuzkan Aygun, sevgilisi Aleyna Demirkan'a evlilik teklifinde bulundu. 'Evet' yanıtını alan Aygun ile Aleyna Demirkan, Belediye Başkanı Recep Gürkan'ın da devreye girmesiyle yıldırım nikah ile evlendi.

Edirne Belediyesi 14 Şubat Sevgililer Günü'nde trafiğe kapalı Saraçlar Caddesi üzerinde etkinlik düzenledi. Balonlarla ve kalp figürleri ile caddenin boydan boya süslenen caddede kurulan kürsü üzerinde sevgililer birbirlerine aşklarını anlattı, bazıları da kalpten yapılmış platforma sevgi notları yazdı.

Etkinliğe katılan Oğuzkan Aygun da sevgilisi Aleyna Demirkan’a sürpriz bir evlilik teklifinde bulundu. Önce şaşıran Aleyna Demirkan, ardından 'Evet' yanıtını verdi.

Etkinliğe katılan Edirne Belediye Başkanı CHP’li Recep Gürkan, Oğuzhan Aygun'un sürpriz evlilik teklifini duyup, devreye girerek, evlenmeleri halinde nikahlarını kıyacağı sözünü verdi. Bunu duyan Oğuzkan Aygun, "Biz gelinlik ve damatlığımızı giyip gelelim, siz de yıldırım nikah kıyın" dedi. Belediye Başkanı Recep Gürkan da işlemlerin tamamlanması talimatı verdi. Gelinlik ve damatlıklarını giyip gelen çiftin yıldırım nikahını, söz verdiği gibi Başkan Gürkan kıydı.



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